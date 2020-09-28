Рівень інтелекту безпосередньо пов'язаний з будовою і певними властивостями мозку. Нове дослідження показало, що у людей з високим рівнем інтелекту інакше влаштовані зв'язки між різними відділами кори великих півкуль

До такого висновку дійшли Нейробіологи з Університету імені Гете (Goethe University).

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Нове дослідження проводилося за допомогою МРТ-сканування мозку і сучасних методів аналізу нейромереж. Висновки були зроблені на підставі даних 300 учасників експерименту.

Мозок працює, як соцмережа

З'ясувалося, що організація зв'язків в нашому головному мозку нагадує соціальну мережу, яка складається з малих підмереж (щось на зразок умовних груп – "сім'я", "друзі", "колеги").

З одними підмережами ми взаємодіємо регулярно, а з іншими – значно рідше. Виявилося, що в людському мозку робота влаштована за схожим принципом. Найбільш важливі та активні області, які впливають на життєдіяльність, тісно пов'язані між собою, і значно слабше пов'язані з тими, чиє значення для життєдіяльності не таким значним.

У розумних людей мережа активніша

Експеримент показав, що у людей з високим рівнем інтелекту різні частини мозку набагато краще пов'язані один з одним, попри те, чи є вони частиною однієї "підгрупи" чи ні. Причини таких відмінностей поки залишаються загадкою.

Основне питання полягає в тому, чи народжуються розумні люди з певними біологічними перевагами, або розвивають їх протягом життя.