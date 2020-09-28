Уровень интеллекта напрямую связан со строением и определенными свойствами мозга. Новое исследование показало, что у людей с высоким уровнем интеллекта иначе устроены связи между различными отделами коры больших полушарий

К такому выводу пришли Нейробиологи из Университета имени Гете (Goethe University).

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Новое исследование проводилось с помощью МРТ-сканирования мозга и современных методов анализа нейросетей. Выводы были сделаны на основании данных 300 участников эксперимента.

Мозг работает, как соцсеть

Выяснилось, что организация связей в нашем головном мозге напоминает социальную сеть, которая состоит из малых подсетей (что-то вроде условных групп – "семья", "друзья", "коллеги").

С одними подсетями мы взаимодействуем регулярно, а с другими – значительно реже. Оказалось, что в человеческом мозге работа устроена по схожему принципу. Наиболее важные и активные области, которые влияют на жизнедеятельность, тесно связаны между собой, и значительно более слабые связаны с теми, чье значение для жизнедеятельности не столь значительно.

У умных людей сеть активнее

Эксперимент показал, что у людей с высоким уровнем интеллекта разные части мозга гораздо лучше связаны друг с другом, несмотря на то, являются ли они частью одной "подгруппы" или нет. Причины таких различий пока остаются загадкой.

Основной вопрос заключается в том, рождаются ли умные люди с определенными биологическими преимуществами, или развивают их в течение жизни.