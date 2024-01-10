Пропонований метод вакцини відрізняється від традиційних парентеральних вакцин, адже активізує не тільки системний, а й слизовий імунітет. За словами вчених, це може забезпечити більш довгостроковий та ефективний захист проти коронавірусу.
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Чому це цікавий метод
Дослідники пояснили, що основна проблема уже представлених на ринку вакцин проти коронавірусу, полягає в тому, що вони вводяться внутрішньом'язово. Тобто, фактично не перешкоджають реплікації вірусу на слизовій оболонці.
Натомість новий метод відрізняється тим, що надає як загальний, так і місцевий імунітет від хвороби.
Вакцина потребує додаткових досліджень
Учені сподіваються, що їстівна вакцина стане екологічною та безпечною альтернативою парентеральним вакцинам, які потребують спеціальних умов зберігання і транспортування. Тож, по факту, нова вакцина є економнішою, що теж є її перевагою.
Попри те, що існують потенційні перспективи цього новаторського підходу, вчені закликають до подальших досліджень і експериментів перед тим, як вводити її у медичну практику.