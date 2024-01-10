Предлагаемый метод вакцины отличается от традиционных парентеральных вакцин, поскольку активизирует не только системный, но и слизистый иммунитет. По словам ученых, это может обеспечить более долгосрочную и эффективную защиту от коронавируса.
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Почему это интересный метод
Исследователи объяснили, что основная проблема уже представленных на рынке вакцин против коронавируса состоит в том, что они вводятся внутримышечно. То есть фактически не препятствуют репликации вируса на слизистой.
Новый метод отличается тем, что оказывает как общий, так и местный иммунитет от болезни.
Вакцина требует дополнительных исследований
Ученые надеются, что съедобная вакцина станет экологической и безопасной альтернативой парентеральным вакцинам, требующим специальных условий хранения и транспортировки. Поэтому, по факту, новая вакцина более экономна, что тоже является ее преимуществом.
Несмотря на то, что существуют потенциальные перспективы этого новаторского подхода, ученые призывают дальнейшие исследования и эксперименты перед тем, как вводить ее в медицинскую практику.