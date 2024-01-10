Предлагаемый метод вакцины отличается от традиционных парентеральных вакцин, поскольку активизирует не только системный, но и слизистый иммунитет. По словам ученых, это может обеспечить более долгосрочную и эффективную защиту от коронавируса.

Смотрите также Киевлян просят снова носить маски в общественных местах

Почему это интересный метод

Исследователи объяснили, что основная проблема уже представленных на рынке вакцин против коронавируса состоит в том, что они вводятся внутримышечно. То есть фактически не препятствуют репликации вируса на слизистой.

Новый метод отличается тем, что оказывает как общий, так и местный иммунитет от болезни.

Заметьте. Разработка TOMAVAC включает создание трансгенных томатов с геном S1 SARS-CoV-2 и контроль успешности трансформации с использованием ПЦР-амплификации. Опыты по выращиванию трансгенных растений соответствуют всем необходимым протоколам и стандартам.

Вакцина требует дополнительных исследований

Ученые надеются, что съедобная вакцина станет экологической и безопасной альтернативой парентеральным вакцинам, требующим специальных условий хранения и транспортировки. Поэтому, по факту, новая вакцина более экономна, что тоже является ее преимуществом.

Несмотря на то, что существуют потенциальные перспективы этого новаторского подхода, ученые призывают дальнейшие исследования и эксперименты перед тем, как вводить ее в медицинскую практику.