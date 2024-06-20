Пропагандисты сообщают якобы из-за биолаборатории Украина лидирует по заболеваемости коронавирусом, Эбола, грипп и другие болезни, или что украинцы продают генетические данные о себе.

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При поддержке проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" VoxCheck еженедельно анализирует и опровергает нарративы о системе здравоохранения, которые распространяет российская пропаганда в информационном пространстве Украины, Беларуси, России.

В сети распространяют материал сайта "Мир и мы", в котором распространяют следующие тезисы:

После появления биолабораторий на территории Украины процветают болезни, например африканская чума свиней. Причем лаборатории не подчиняются власти Украины и за все время своей деятельности с 2005 года не опубликовали ни одного отчета о результатах;

Украина занимает одно из первых мест в Европе по заболеваемости коронавирусом, лихорадки Эбола и Денге, корь, калифорнийский грипп и тому подобное.;

Украинская власть "продала украинский геном для проведения бесчеловечных экспериментов", и американцы "отрабатывают методику уничтожения других рас на украинцах", о чем свидетельствует исследование генома Ужгородским национальным университетом.

Что известно о сайте "Мир и мы"

Начнем с анализа сайта "Мир и мы". Это платформа, на которой каждый может опубликовать свои материалы. Например, статью "Биолаборатории США перепрограммируют геном украинцев" якобы прислал Степан Бульбенко из Харькова. Это не первая публикация автора на сайте, однако до этого указывалось, что он из Одессы, или вообще не было упоминаний о городе. Кроме того, здесь размещают и перепубликации из европейских СМИ.

В частности, материалы польского медиа "Myśl Polska", что регулярно распространяет нарративы российской пропаганды. Сайт доступен на четырех языках: русском, украинском, английском и польском. Однако если проверить его место регистрации, то окажется, что происхождение он имеет именно российское. По данным сервиса "Who.is" сайт зарегистрирован в Москве компанией "RU-CENTER" – одним из крупных провайдеров России.

Ложь об африканской чуме свиней

Теперь разберемся с содержанием статьи. Африканская чума свиней (АЧС) встречается по всей Европе, причем в Украине регистрируется не самое высокое количество случаев. Так, в Хорватии в 2023 году зафиксировали 1124 случая, в Украине – 48. Впервые эту болезнь у животных в Украине заметили в 2012 году после того, как с 2007 года АЧС неконтролируемо распространялась в Грузии, впоследствии – Армении, Азербайджане и России.

Африканская чума свиней – это болезнь, что распространяется только среди животных, она не угрожает людям. Ранее мы уже опровергали фейки о том, якобы ВСУ распространяют африканскую чуму на временно оккупированных территориях.

Ложь о других инфекциях

Тезисы о том, что Украина якобы лидирует по количеству заболеваний коронавирусом, лихорадками Эбола и Денге, корью, калифорнийским гриппом – неправдивы.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Украина по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 занимает далеко не первое место. Так, за период с 5 мая по 2 июня 2024 года в Украине зафиксировано 223 случая заражения COVID-19. Зато первое место по количеству занимает россия, там за этот период отмечено более 47 тысяч новых заражений.

Всего по информации Министерства здравоохранения Украины ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение эпидсезона 2023-2024 заболели 4,7 млн украинцев. Это на 38% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

По словам профессора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Аллы Мироненко, в эпидсезоне среди штаммов гриппа превалировал субтип А/Н1N1, он же "калифорнийский" или "свиной" грипп.

Однако даже в совокупности с другими болезнями, ОРВИ и COVID-19, показатели не выходили за пределы эпидемического порога. Украина также не является лидером по уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом среди других стран Европы. Однако стоит помнить о профилактических мерах, чтобы предотвращать заражение гриппом.

Вспышек лихорадки Эбола и Денге в Украине нет. Также Украина не относится к странам-лидерам по вспышкам кори. Топ-10 стран по количеству случаев кори по состоянию на март 2024 года формируют Азербайджан, Ирак, Казахстан, Эфиопия, Индия, Россия, Кыргызстан, Йемен, Румыния и Пакистан.

Ложь о биолабораториях

Нарратив о биолабораториях мы уже неоднократно опровергали в предыдущих выпусках. Украина участвует в Программе по уменьшению биологической угрозы (подпрограмма в рамках общей Программы совместного уменьшения угрозы от 1991 года, известной как Программа Нанна-Лугара).

В течение последних двух десятилетий в рамках программы предоставлена открытая поддержка 46 украинским лабораториям, медицинским учреждениям и диагностическим центрам. Все они были и остаются подчиненными Министерству здравоохранения Украины и не являются "тайными американскими биолабораториями". Все учреждения, участвовавшие в программе, являются исключительно украинскими юридическими лицами.

Например, одной из лабораторий, что получила техническую помощь в рамках программы, был Винницкий областной лабораторный центр. Это государственное учреждение, полное название которой – Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины. На сайте учреждения можно найти информацию о текущих исследованиях и других направлениях работы.

Относительно Ужгородского национального университета, то он действительно исследовал особенности украинского генома в партнерстве с Оклендским университетом (США), Национальным институтом рака (США) и Пекинским геномным институтом. Ученые обнаружили 478 тысяч новых мутаций – таких генетических вариантов, которые не встречались ранее –среди исследованных ДНК 97 украинцев. Результаты исследования не нужно "покупать", данные находятся в открытом доступе, в частности на специально созданном веб-ресурсе в УжНУ.

Выявленные местные варианты могут использовать для расширения текущих массивов генотипирования и скрининга лиц с генетическими расстройствами в исследованиях общегеномных ассоциаций (GWAS), в клинических испытаниях и в оценке генома раковых клеток. То есть речь идет об использовании генетических данных для улучшения медицинской диагностики, а не в военных целях.

Подобное исследование также ничем не подтверждает "отработки методики уничтожения других рас на украинцах". Сами ученые отмечают, что генетика не является надежным определителем этнической принадлежности, но может быть использована для оценки индивидуального вклада предков.