Розслідування безпечності метамізолу

Розслідування розпочали після звернень фінського агентства з контролю за лікарськими засобами, яке повідомило про нові випадки агранулоцитозу. Цей критичний стан призводить до зниження кількості білих кров'яних клітин, що серйозно підриває здатність імунної системи боротися з інфекціями, підвищуючи ризик сепсису, ампутацій та смерті.

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Зазначається, що в інструкції до препаратів агранулоцитоз відмічено як рідкісний побічний ефект, що виникає в одного з 1 000 пацієнтів або як дуже рідкісний, що відбувається в одного з 10 000 пацієнтів.

Ініціатива Асоціації постраждалих пацієнтів у Іспанії

Також, існує ініціатива Асоціації постраждалих пацієнтів у Іспанії, які подали судовий позов проти місцевого уряду за неналежний контроль за обігом цього препарату. Вони стверджують, що з 1996 по 2023 рік агранулоцитоз уразив приблизно 350 осіб, більшість з яких – громадяни Великобританії, що перебували в Іспанії.

У судовому позові Асоціації проти Міністерства охорони здоров'я Іспанії та його агентства з лікарських засобів зазначається, що препарат повинен бути доступним лише за рецептом, але у листопаді минулого року розслідувачі видання Observer змогли придбати його без рецепта. Nolotil вже заборонений у декількох країнах.

Це чудова новина, що люди нарешті звертають увагу на ці випадки. Вони були недооцінені протягом багатьох років,

– зазначила Крістіна Гарсія дель Кампо, засновниця Асоціації.

В Україні найпопулярніший препарат, який містить метамізол має назву "Анальгін", він є популярним знеболювальним і продається без рецепта.