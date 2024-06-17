Расследование безопасности метамизола

Расследование начали после обращений финского агентства по контролю за лекарственными средствами, которое сообщило о новых случаях агранулоцитоза. Это критическое состояние приводит к снижению количества белых кровяных клеток, что серьезно подрывает способность иммунной системы бороться с инфекциями, повышая риск сепсиса, ампутаций и смерти.

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Отмечается, что в инструкции к препаратам агранулоцитоз отмечен как редкий побочный эффект, возникающий у одного из 1 000 пациентов или как очень редкий, происходящий у одного из 10 000 пациентов.

Инициатива Ассоциации пострадавших пациентов в Испании

Также, существует инициатива Ассоциации пострадавших пациентов в Испании, которые подали судебный иск против местного правительства за ненадлежащий контроль за оборотом этого препарата. Они утверждают, что с 1996 по 2023 год агранулоцитоз поразил примерно 350 человек, большинство из которых – граждане Великобритании, находившиеся в Испании.

В судебном иске Ассоциации против Министерства здравоохранения Испании и его агентства по лекарственным средствам отмечается, что препарат должен быть доступным только по рецепту, но в ноябре прошлого года расследователи издания Observer смогли приобрести его без рецепта. Nolotil уже запрещен в нескольких странах.

Это отличная новость, что люди наконец обращают внимание на эти случаи. Они были недооценены в течение многих лет,

– отметила Кристина Гарсия дель Кампо, основательница Ассоциации.

В Украине самый популярный препарат, который содержит метамизол называется "Анальгин", он является популярным обезболивающим и продается без рецепта.