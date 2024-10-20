Гайморит – это воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. Инфекция развивается, когда вместо воздуха в пазухах накапливается жидкость, что способствует размножению бактерий, пишет NHS. Болезнь часто начинается с обычной простуды. Хотя симптомы обычно проходят самостоятельно, у некоторых людей могут развиться хронические инфекции.

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Симптомы гайморита

Признаки гайморита обычно следующие:

заложенность носа;

боль или давление в области щек, глаз или лба;

головная боль;

снижение способности чувствовать запахи;

выделения из носа зеленого или желтого цвета, которые стекают по горлу;

повышенную температуру;

зубная боль;

неприятный запах изо рта.

Как лечить гайморит дома

Чтобы снять симптомы, полезно промывать нос солевым раствором, его можно приготовить раствор самостоятельно:

Купите баночку для промывания, так будет удобнее. Они продаются в аптеках. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды и 1 – 1,5 чайные ложки соли. Подготовьте дистиллированную или водопроводную воду: ее нужно прокипятить и охладить, а затем смешать со смесью. Объем воды примерно 250 мл. Важно использовать только кипяченую воду, поскольку известны случаи серьезных инфекций и даже смерти из-за использования грязной водопроводной воды при полосканиях.

Врачи также советуют принимать обезболивающие, использовать сосудосуживающие капли для уменьшения отека и пить много жидкости.

Когда нужно обращаться к отоларингологу