Гайморит – это воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. Инфекция развивается, когда вместо воздуха в пазухах накапливается жидкость, что способствует размножению бактерий, пишет NHS. Болезнь часто начинается с обычной простуды. Хотя симптомы обычно проходят самостоятельно, у некоторых людей могут развиться хронические инфекции.
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Симптомы гайморита
Признаки гайморита обычно следующие:
- заложенность носа;
- боль или давление в области щек, глаз или лба;
- головная боль;
- снижение способности чувствовать запахи;
- выделения из носа зеленого или желтого цвета, которые стекают по горлу;
- повышенную температуру;
- зубная боль;
- неприятный запах изо рта.
Как лечить гайморит дома
Чтобы снять симптомы, полезно промывать нос солевым раствором, его можно приготовить раствор самостоятельно:
- Купите баночку для промывания, так будет удобнее. Они продаются в аптеках.
- Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды и 1 – 1,5 чайные ложки соли.
- Подготовьте дистиллированную или водопроводную воду: ее нужно прокипятить и охладить, а затем смешать со смесью. Объем воды примерно 250 мл. Важно использовать только кипяченую воду, поскольку известны случаи серьезных инфекций и даже смерти из-за использования грязной водопроводной воды при полосканиях.
Врачи также советуют принимать обезболивающие, использовать сосудосуживающие капли для уменьшения отека и пить много жидкости.
Когда нужно обращаться к отоларингологу
- если симптомы сохраняются более десяти дней;
- если повышенная температура длится более 3 – 4 дней;
- если симптомы ухудшаются после первоначального улучшения;
- если появились боль, отек или покраснение вокруг глаз.