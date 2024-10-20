Гайморит – це запалення верхньощелепної (гайморової) пазухи. Інфекція розвивається, коли замість повітря в пазухах накопичується рідина, що сприяє розмноженню бактерій, пише NHS. Хвороба часто починається зі звичайної застуди. Хоча симптоми зазвичай проходять самостійно, у деяких людей можуть розвинутися хронічні інфекції.

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Симптоми гаймориту

Ознаки гаймориту зазвичай такі:

  • закладеність носа;
  • біль або тиск в області щік, очей або лоба;
  • головний біль;
  • зниження здатності відчувати запахи;
  • виділення з носа зеленого або жовтого кольору, які стікають по горлу;
  • підвищену температуру;
  • зубний біль;
  • неприємний запах з рота.

Як лікувати гайморит вдома

Щоб зняти симптоми, корисно промивати ніс сольовим розчином, його можна приготувати розчин самостійно:

  1. Купіть баночку для промивання, так буде зручніше. Вони продаються в аптеках.
  2. Змішайте 1 чайну ложку харчової соди та 1 – 1,5 чайні ложки солі.
  3. Підготуйте дистильовану або водопровідну воду: її потрібно прокип’ятити та охолодити, а потім змішати зі сумішшю. Об’єм води приблизно 250 мл. Важливо використовувати тільки кип’ячену воду, оскільки відомі випадки серйозних інфекцій і навіть смерті через використання брудної водопровідної води при полосканнях.

Лікарі також радять приймати знеболювальні, використовувати судинозвужувальні краплі для зменшення набряку і пити багато рідини.

Коли потрібно звертатися до отоларинголога

  • якщо симптоми зберігаються понад десять днів;
  • якщо підвищена температура триває понад 3 – 4 дні;
  • якщо симптоми погіршуються після початкового покращення;
  • якщо з'явилися біль, набряк або почервоніння навколо очей.