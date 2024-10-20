Гайморит – це запалення верхньощелепної (гайморової) пазухи. Інфекція розвивається, коли замість повітря в пазухах накопичується рідина, що сприяє розмноженню бактерій, пише NHS. Хвороба часто починається зі звичайної застуди. Хоча симптоми зазвичай проходять самостійно, у деяких людей можуть розвинутися хронічні інфекції.

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Симптоми гаймориту

Ознаки гаймориту зазвичай такі:

закладеність носа;

біль або тиск в області щік, очей або лоба;

головний біль;

зниження здатності відчувати запахи;

виділення з носа зеленого або жовтого кольору, які стікають по горлу;

підвищену температуру;

зубний біль;

неприємний запах з рота.

Як лікувати гайморит вдома

Щоб зняти симптоми, корисно промивати ніс сольовим розчином, його можна приготувати розчин самостійно:

Купіть баночку для промивання, так буде зручніше. Вони продаються в аптеках. Змішайте 1 чайну ложку харчової соди та 1 – 1,5 чайні ложки солі. Підготуйте дистильовану або водопровідну воду: її потрібно прокип’ятити та охолодити, а потім змішати зі сумішшю. Об’єм води приблизно 250 мл. Важливо використовувати тільки кип’ячену воду, оскільки відомі випадки серйозних інфекцій і навіть смерті через використання брудної водопровідної води при полосканнях.

Лікарі також радять приймати знеболювальні, використовувати судинозвужувальні краплі для зменшення набряку і пити багато рідини.

Коли потрібно звертатися до отоларинголога