Фронтальная фиброзная алопеция (ФФА) является необратимым состоянием, при котором волосы выпадают в области лба, висков и бровей. Это заболевание в основном встречается у женщин и часто проявляется после менопаузы.

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Новое исследование влияния оральных контрацептивов

Несмотря на то, что этот недуг сильно влияет на внешний вид, его причины до сих пор оставались непонятными. Однако новое исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и Университета Гаджа Мада (Индонезия), предлагает новое понимание этой проблемы.

На основе предыдущих исследований ученые обнаружили мутации в специфических генах, которые могут увеличивать риск развития фронтальной фиброзной алопеции. Одним из таких генов стал CYP1B1, который кодирует фермент, отвечающий за обмен гормонов.

Оральные контрацептивы могут вызвать облысение

Исследователи обнаружили, что женщины с определенной мутацией гена CYP1B1 наиболее подвержены риску развития ФФА при приеме оральных контрацептивов по сравнению с женщинами, которые эти препараты не принимают.

На основании этих результатов исследователи работают над созданием генетического теста, который позволит женщинам оценить свою предрасположенность к ФФА перед началом приема противозачаточных средств.

Это первое исследование, которое изучает взаимодействие генетических и окружающих факторов в контексте фронтальной фиброзной алопеции. Мы ранее обнаружили, что определенная вариация в гене, связана с метаболизмом гормонов, может быть причиной заболевания. Сейчас мы показали влияние оральных контрацептивов на развитие ФФА,

– отметил доктор Евангелос Кристоу из Королевского колледжа Лондона.

Но в целом оральные контрацептивы считаются эффективными, безопасными и подходят большинству женщин. Нет никаких доказательств того, что от них женщины набирают вес или, что у них начинается депрессия. Так или иначе, не всем подходит прием таблеток. В этом случае можно попробовать вагинальное кольцо или пластырь: они выпускают постоянную дозу гормонов эстрогена и прогестерона в тело, предотвращая беременность.