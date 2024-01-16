Що таке японський манікюр

У процесі використовуються натуральні компоненти, такі як вітаміни, мінерали, кератин та бджолиний віск. Вони проникають у структуру нігтя, живлять та зволожують нігтьову пластину.

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Японський манікюр відрізняється від звичайного багатьма параметрами:

увага фокусується на відновленні нігтьової пластини, для процедури характерний мінімалістичний дизайн – ніякого яскравого покриття, стразів, наклейок;

використовуються натуральні інструменти та інгредієнти: керамічні чи апельсинові палички, бджолиний віск, рисове молоко, іноді навіть пилочки з оленячої чи телячої шкіри;

не використовуються фрези, кусачки, лаки та агресивні розчинники.

Як роблять японський манікюр

Проводять японський манікюр так:

Руки дезінфікуються, потім за допомогою пилочки зменшується довжина і створюється форма – найчастіше овал або м'який квадрат. Для розм'якшення кутикули на неї наноситься спеціальний засіб (манікюр масура) або руки занурюються у ванну (манікюр пі-шайн). Кутикула акуратно відсувається паличкою або злегка підпилюється. У нігтьову пластину за допомогою спеціального пристрою у формі півмісяця – бафа "кичин-блок" – втирається мінеральна паста з протигрибковими властивостями. Це потрібно, щоб досягти ефекту блиску на нігтях. Пункт 4 повторюється, але замість пасти використається віск. На нігтьову пластину в 1-2 шари наноситься сироватка для нігтів з екстрактами рослин. Це особливо важливо, якщо нігті ламкі та сухі. На кутикулу масажними рухами наносять спеціальну олію. По площі рук розподіляється зволожувальний крем чи молочко.

Переваги японського манікюру

Японський манікюр має очевидну перевагу – він швидко робиться (близько 30 хвилин) і добре тримається (хоча рекомендується оновлювати манікюр кожні 2 – 3 тижні, навіть через місяць нігті мають акуратний вигляд).

Крім того, нігті насправді стають здоровішими та яскравішими, менше шаруються, рідше ламаються, краще ростуть. Якщо при класичному манікюрі часто створюється ілюзія краси та доглянутості (пластину покривають як мінімум базою та топом, її довжину штучно збільшують, випилюють всілякі форми), то у випадку з японським, мета полягає у справжньому оздоровленні та зміцненні нігтів і кутикули.

Японський манікюр – це спа-сеанс для нігтів. До речі, під час процедури увага приділяється не лише нігтьовій пластині, а й іншим ділянкам на руках – аж до ліктів. Часто майстер проводить спеціальний масаж за допомогою шовкових мішечків ацуї, що стимулює кровообіг у цій зоні та готує тіло до нанесення зволожувальних та поживних засобів.