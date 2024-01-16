Что такое японский маникюр
В процессе используются натуральные компоненты, такие как витамины, минералы, кератин и пчелиный воск. Они проникают в структуру ногтя, питают и увлажняют ногтевую пластину.
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Японский маникюр отличается от обычного многими параметрами:
- внимание фокусируется на восстановлении ногтевой пластины, для процедуры характерен минималистический дизайн – никакого яркого покрытия, стразов, наклеек;
- используются натуральные инструменты и ингредиенты: керамические или апельсиновые палочки, пчелиный воск, рисовое молоко, иногда даже пилочки из оленьей или телячьей кожи;
- не используются фрезы, кусачки, лаки и агрессивные растворители.
Как делают японский маникюр
Проводят японский маникюр так:
- Руки дезинфицируются, затем с помощью пилочки уменьшается длина и создается форма – чаще всего овал или мягкий квадрат.
- Для размягчения кутикулы на нее наносится специальное средство (маникюр массура) или руки погружаются в ванную (маникюр пи-шайн).
- Кутикула аккуратно отодвигается палочкой или слегка подпиливается.
- В ногтевую пластину с помощью специального устройства в форме полумесяца – бафа "кичин-блок" – втирается минеральная паста с противогрибковыми свойствами. Это нужно, чтобы добиться эффекта блеска на ногтях.
- Пункт 4 повторяется, но вместо пасты используется воск.
- На ногтевую пластину в 1-2 слоя наносится сыворотка для ногтей с экстрактами растений. Это особенно важно, если ногти ломкие и сухие.
- На кутикулу массирующими движениями наносят специальное масло.
- По площади рук распределяется увлажняющий крем или молочко.
Преимущества японского маникюра
Японский маникюр обладает очевидным преимуществом – он быстро делается (около 30 минут) и хорошо держится (хотя рекомендуется обновлять маникюр каждые 2 – 3 недели, даже через месяц ногти выглядят аккуратно).
Кроме того, ногти на самом деле становятся здоровее и ярче, меньше слоятся, реже ломаются, лучше растут. Если при классическом маникюре часто создается иллюзия красоты и ухоженности (пластину покрывают как минимум базой и топом, ее длину искусственно увеличивают, выпиливают всевозможные формы), то в случае с японским цель состоит в настоящем оздоровлении и укреплении ногтей и кутикулы.
Японский маникюр – это спа-сеанс для ногтей. Кстати, во время процедуры внимание уделяется не только ногтевой пластине, но и другим участкам на руках – вплоть до локтей. Часто мастер проводит специальный массаж с помощью шелковых мешочков ацуи, что стимулирует кровообращение в этой зоне и готовит тело к нанесению увлажняющих и питательных средств.