Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения, недавно призвал к возвращению к использованию масок и продолжению вакцинации против коронавируса. Он отметил, что "количество респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах уже несколько недель".

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В предыдущих исследованиях говорилось, что диета играет ключевую роль в борьбе с COVID-19 и влияет на риск развития осложнений. В этот раз ученые решили оценить возможное влияние пищевых привычек на частоту заболеваемости, тяжесть и продолжительность заболевания среди 702 взрослых добровольцев.

Новое исследование коронавируса и диеты

В ходе опроса участники поделились информацией о своем обычном режиме питания, образе жизни и медицинской истории, включая вакцинацию против коронавируса. Затем они были разделены на две группы: всеядные, и те, кто преимущественно придерживается растительного питания, не полностью отказываясь от мяса (278).

Вторую группу затем разделили на подгруппы: 87 были включены в группу флекситарианцев/полувегетарианцев, которые едят мясо три или менее раз в неделю, а 191 были вегетарианцами или веганами.

Установлено, что те, кто соблюдает преимущественно растительную или вегетарианскую диету, обычно едят больше овощей, бобовых и орехов и меньше или вообще не употребляют молочные продукты и мясо. Всеядные добровольцы сообщили о более высоком уровне заболеваемости и более низком уровне физической активности, а также о значительно более высоком уровне лишнего веса и ожирения. Эти факторы связаны с высоким риском заражения коронавирусом и развитием тяжелых симптомов и осложнений.

Диета влияет на риск заражения коронавирусом

Всего 330 человек (47%) заявили, что переболели COVID-19. Из них 224 (32%) сообщили, что у них были легкие симптомы, а у 106 (15%) наблюдались симптомы средней и тяжелой степени. У всеядных значительно выше уровень заболеваемости COVID-19, чем у групп, питающихся растительной пищей: 52% против 40%. У них также был более высокий риск заражения, от умеренного до тяжелого: 18% против 11%.

После учета важных факторов (вес, хронические заболевания, уровень физической активности) учёные не выявили разницы в тяжести симптомов между всеядными и питающимися растительной пищей группами. Но у тех, кто соблюдал преимущественно растительную или вегетарианскую/веганскую диету, вероятность заражения коронавирусом оказалась на 39% ниже, чем у всеядных.

Авторы исследования предположили, что растительная диета дает больше питательных веществ, укрепляющих иммунитет и помогающих бороться с вирусными инфекциями. Растительная пища богата антиоксидантами, фитостеринами и полифенолами, которые оказывают положительное влияние на различные типы клеток, участвующих в иммунной функции, и обладают прямыми противовирусными свойствами.