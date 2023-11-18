Ікра – це яйця самок риб, які зазвичай готують у солоному вигляді та їдять як закуску. Вона буває червоною та чорною, дрібною та великою. Велика ікра має більш виражений рибний смак.

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Користь ікри

Ікра багата на:

вітаміни В12, С, D, Е та А – вони допомагають роботі імунної системи, підтримують здоров'я шкіри;

йод – регулює діяльність щитовидної залози, необхідний для нервової системи;

кальцій – важливий для здоров'я кісток та зубів;

залізо – бере участь у створенні еритроцитів, червоних клітин крові, які переносять кисень по всьому організму;

магній – допомагає організму виробляти енергію, роботі м'язі та нервовим клітинам, а також підтримує міцність кісток;

омега-3 жирні кислоти – допомагають підтримувати здоров'я серця та ендокринної системи, живлять та захищають клітини мозку.

З якого віку можна їсти ікру

Ікру, так само як і рибу, можна додавати до дитячого раціону. Американська академія педіатрії (AAP) рекомендує вводити прикорм, тобто будь-які тверді або рідкі продукти, крім грудного молока або молочної суміші, приблизно в 6 місяців життя малюка.

Але лікарі рекомендують почекати із введенням риби в раціон до 9 місяців, а із введенням молюсків, наприклад креветок, до 12 місяців. Деякі фахівці радять відмовитися від підгодовування молюсками до трьох років, особливо якщо в сім'ї є випадки алергії на них або у малюка були симптоми сезонної алергії, екземи чи астми.