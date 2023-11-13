Про численні корисні властивості полуниці добре відомо: це джерело біоактивних сполук, включаючи антоціани. В одній чашці полуниці міститься денна порція вітаміну C. Крім того, ця ягода містить речовини, які важливі для здоров'я серця, – фолієва кислота, калій, клітковина, фітостероли та поліфеноли.

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Нове дослідження полуниці

В останньому дослідження полуниці, яке очолював Роберт Крікоріан, брали участь 25 жінок і 5 чоловіків віком від 50 до 65 років, які мали зайву вагу і легке зниження когнітивних функцій. Учасників поділили на дві групи. Перша група щодня отримувала по 13 грамів висушеного і сублімованого порошку полуниці протягом 12 тижнів. Це дозування вважається еквівалентним приблизно одній чашці свіжої полуниці. Другій групі протягом того ж періоду давали плацебо.

Перед стартом експерименту та після його завершення учасники були ретельно обстежені з акцентом на нейрокогнітивні функції та аспекти настрою. Крім цього, дослідники провели оцінку метаболічних та антропометричних параметрів, а також зібрали дані про харчування за три дні до та після тестування.

Полуниця покращує настрій та памʼять

Після майже трьох місяців "полуницетерапії" дослідники виявили кілька позитивних змін серед учасників, які споживали полуничний порошок, порівняно з тими, хто приймав плацебо. За даними Каліфорнійського тесту вербального навчання перша група робила менше помилок, що свідчило про покращення процесів навчання та запам'ятовування. Крім того, опитування показали зниження рівня депресивних симптомів серед учасників. Вчені розглядають це як ознаку покращення здатності справлятися з емоційними станами.

Однак, не вдалося виявити конкретні свідчення позитивного впливу полуниці на метаболічні показники. Експерти вважають, що це може бути пов'язане з обмеженим розміром вибірки, недостатньою тривалістю експерименту та відносно невисокою дозою антоціанів, що надходили з полуничним порошком.