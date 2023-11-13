О многочисленных полезных свойствах клубники хорошо известно: это источник биоактивных соединений, включая антоцианы. В одной чашке клубники содержится дневная порция витамина C. Кроме того, эта ягода содержит вещества, которые важны для здоровья сердца – фолиевая кислота, калий, клетчатка, фитостеролы и полифенолы.

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Новое исследование клубники

В последнем исследовании возглавляемой клубники Роберт Крикориан, участвовали 25 женщин и 5 мужчин в возрасте от 50 до 65 лет, имевших лишний вес и легкое снижение когнитивных функций. Участников разделили на две группы. Первая группа ежедневно получала по 13 г высушенного и сублимированного порошка клубники в течение 12 недель. Эта дозировка считается эквивалентной примерно одной чашке свежей клубники. Второй группе в течение того же периода давали плацебо.

Перед началом эксперимента и после завершения участники были тщательно обследованы с акцентом на нейрокогнитивные функции и аспекты настроения. Кроме того, исследователи провели оценку метаболических и антропометрических параметров, а также собрали данные о питании за три дня до и после тестирования.

Клубника улучшает настроение и память

После почти трех месяцев "клубникотерапии" исследователи обнаружили несколько положительных изменений среди участников, потреблявших клубничный порошок, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. По данным Калифорнийского теста вербального обучения первая группа совершала меньше ошибок, что свидетельствовало об улучшении процессов обучения и запоминания. Кроме того, опросы показали понижение уровня депрессивных симптомов среди участников. Ученые рассматривают это как признак улучшения способности справляться с эмоциональными состояниями.

Однако не удалось выявить конкретные свидетельства положительного влияния клубники на метаболические показатели. Эксперты считают, что это может быть связано с ограниченным размером выборки, недостаточной продолжительностью эксперимента и относительно невысокой дозой антоцианов, поступающих с клубничным порошком.