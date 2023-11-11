Считается, что потребление сахара может оказывать негативное влияние на состояние кожи и способствовать преждевременному старению. Это связано с процессом гликации, который происходит в организме, когда углеводы и белки взаимодействуют.

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Воздействие сахара на кожу

В результате этой реакции образуются так называемые конечные продукты гликации (AGE), вредно влияющие на кожу и способствующие появлению признаков старения. Конечные продукты гликации наиболее распространены в жирной пище, подвергнутой тепловой обработке на сковороде или гриле. Однако они могут образовываться в организме вследствие повышенного потребления сахара.

Существует небольшое исследование, которое подтверждает, что у женщин, потребляющих большое количество углеводов и добавленного сахара больше морщин по сравнению с теми, кто употребляет больше белка и меньше углеводов в рационе.

Американская академия дерматологии да Гарвардская медицинская школа называют несколько факторов, влияющих на преждевременное старение кожи, и это главное, на что нужно обратить внимание. Это солнце, курение и алкоголь, плохая косметика и неправильное питание.

Нужно ли отказываться от сахара

Отказываться от сахара полностью не нужно, и это даже не всегда возможно, потому что сахар есть в разных продуктах. Однако ограничение потребления сахара является правильным решением.

Согласно рекомендациями Американской кардиологической ассоциации женщинам рекомендуется употреблять не более 6 чайных ложек сахара в день, а мужчинам не больше 9. Управление по профилактике заболеваний США советует не превышать 13 чайных ложек сахара в день при условии, что общее потребление калорий не превышает 2000 калорий.

Однако гораздо важнее, чем количество сахара, общий рацион и образ жизни. Если ваши десерты чаще являются фруктами, а не сладостями, и вы активно занимаетесь физической активностью, стремясь к сбалансированному рациону, то умеренное употребление сахара вполне приемлемо и не представляет серьезной угрозы для вашей кожи.