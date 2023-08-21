Почему возникают мешки под глазами

Обычно мешки под глазами – это косметическая проблема и не свидетельствует о заболевании. Одной из причин становятся возрастные изменения – кожа теряет тонус, жир начинает смещаться в нижние веки, что приводит к припухлости.

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Другая распространенная причина – задержка жидкости, вызывающей отек. Например, из-за употребления соленой пищи. Также к появлению мешков может привести:

нехватка сна;

обезвоживание – способно стать причиной дряблой кожи вокруг глаз;

курение;

наследственность;

аллергия или раздражение из-за косметических средств.

Медицинской причиной мешков под глазами могут стать дерматит, дерматомиозит, заболевания почек или офтальмопатия – заболевания глаз при патологии щитовидной железы.

Как избавиться от мешков: домашние методы

Сделайте холодный компресс. Намочите тряпку или салфетку прохладной водой и приложите к глазам. Держите компресс несколько минут, слегка нажимая. Делайте процедуру, сидя прямо. Также для компресса на глаза подойдут огурцы и холодные пакетики.

Подберите подушку так, чтобы во время сна голова была приподнята. Такой способ поможет избежать скопления жидкости вокруг глаз.

Ограничит количество жидкости перед сном и соль в рационе. Вы уменьшите задержку жидкости в организме.

Откажитесь от курения. Курение может привести к быстрой потере коллагена. В результате нежная кожа под глазами становится еще тоньше.

Подберите косметику. Важно подбирать косметику по уходу под тип кожи. Это поможет скорректировать изъяны и замедлить признаки возрастных изменений. Можно использовать консилер, чтобы замаскировать мешки под глазами.

Как избавиться от мешков: помощь специалистов

Если домашний уход не справляется с проблемой, можно обратиться за помощью к косметологу или хирургу. Специалисты могут предложить следующие варианты:

Лазерная шлифовка. Она позволяет подтянуть кожу и улучшить ее текстуру. Но для людей со смуглым цветом кожи существует риск гиперпигментации.

Филлеры. Препараты на основе гиалуроновой кислоты помогут справляться с впадинами, складками и морщинами.

Инъекции ботокса. Помогают приподнять бровь и расслабить мышцы вокруг глаз.

Блефаропластика. Хирургическая операция, которая позволит удалить лишний жир вокруг глаз.

И конечно, сбалансированное питание, крепкий сон и отказ от вредных привычек, таких как курение, помогут забыть о множестве проблем с кожей лица, в том числе и мешков под глазами.