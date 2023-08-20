Часто наш образ жизни может влиять на наше состояние кожи: недосыпание, стрессы, плохое питание – все это факторы, которые являются определяющими. Рассказываем, какие продукты следует выбросить из рациона, а какие добавить, чтобы помочь коже сиять.

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5 продуктов, отрицательно влияющих на кожу

Молочные продукты

Молоко, сыр и сливочное масло являются частью ежедневного рациона многих и именно эти продукты рекомендуют потреблять для того, чтобы насыщать организм кальцием. Однако они могут быть не очень полезны для нашей кожи. Дело в том, что чрезмерное потребление молочных продуктов может повысить уровень инсулина, что делает нас склонными к появлению акне.

Жареная еда

Если вы хотите иметь здоровую, держаться подальше от всех видов жареной пищи. Поскольку оно готовится с использованием избыточного количества масла, это может вызвать воспаление и способствовать выработке избыточного количества жира.



Избегайте жареной пищи, чтобы сохранить молодость кожи / Фото Unsplash

Пирожные, конфеты и другие сладости

Сахар никогда не слыл пользой, и не удивительно, что он также приводит к проблемам с кожей. Как и молочные продукты, сахар способен быстро повышать уровень инсулина, что может вызвать множество проблем с кожей. .

Хлеб

Еще один главный виновник всех наших проблем с кожей – это хлеб. Будучи продуктом с высоким содержанием гликемии, он может причинить вред вашей коже. Сведите его потребление к минимуму, если хотите, что ваша кожа выглядела здоровой и сияющей.

Кофеин

Кофеин также может повлиять на вашу кожу. Он не обязательно вызывает акне или другие проблемы с кожей, но чрезмерное его потребление может усугубить ситуацию.

5 "хороших" продуктов для кожи

Цитрусовые

Эти фрукты прекрасное дополнение к вашему рациону по уходу за кожей. Они богаты витамином С и помогают в выработке коллагена. Лимон, грейпфрут, апельсин – каждый из них подойдет, выбирайте тот, который больше всего вкусит, или чередуйте.

Грецкие орехи

Орехи являются прекрасным дополнением к вашему рациону, кроме того, что орехи питательны, они способны улучшить состояние кожи. Они помогают естественным образом осветлить кожу благодаря наличию витамина Е.

Лиственная зелень

Зелень является источником антиоксидантов, а они помогают выводить свободные радикалы из кожи, придавая ей природное сияние.

Зеленый чай

Отсутствие кофеина делает его более здравым выбором, чем обычный чай. Зеленый чай является отличным источником витамина Е, который помогает питать кожу.



Замените черный чай на зеленый, чтобы ваша кожа была здоровее / Фото Unsplash

Семена льна

Семена льна также являются отличным дополнением к диете по уходу за кожей. Оно богато антиоксидантами и способствует выработке коллагена. Попытайтесь добавлять его в салаты и полосы и увидите прекрасное влияние на кожу.