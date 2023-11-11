Вважається, що споживання цукру може негативно впливати на стан шкіри та сприяти передчасному старінню. Це повʼязано процесом глікації що відбувається у організмі, коли вуглеводи і білки взаємодіють.

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Вплив цукру на шкіру

В результаті цієї реакції утворюються так звані кінцеві продукти глікації (AGE), які шкідливо впливають на шкіру і можуть сприяти появі ознак старіння. Кінцеві продукти глікації найбільш поширені у жирній їжі, підданій тепловій обробці на сковороді чи грилі. Однак вони також можуть утворюватися в організмі внаслідок підвищеного споживання цукру.

Існує невелике дослідження, яке підтверджує, що у жінок, які споживають велику кількість вуглеводів і доданого цукру більше зморшок у порівнянні з тими, хто вживає більше білка і менше вуглеводів у раціоні.

Американська академія дерматології та Гарвардська медична школа називають кілька факторів, що впливають на передчасне старіння шкіри, і це головне, на що потрібно звернути увагу. Це сонце, куріння і алкоголь, погана косметика та неправильне харчування.

Чи потрібно відмовлятися від цукру

Відмовлятися від цукру повністю не потрібно, і це навіть не завжди можливо, тому що цукор є у різних продуктах. Однак обмеження споживання цукру є правильним рішенням.

Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, жінкам рекомендується вживати не більше 6 чайних ложок цукру на день, а чоловікам не більше 9. Управління з профілактики захворювань США радить не перевищувати 13 чайних ложок цукру на день за умови, що загальне споживання калорій не перевищує 2000 калорій.

Однак набагато важливішим, ніж кількість цукру, є загальний раціон та спосіб життя. Якщо ваші десерти частіше є фруктами, а не солодощами, і ви активно займаєтеся фізичною активністю, прагнучи збалансованого раціону, то помірне вживання цукру цілком прийнятне і не становить серйозної загрози для вашої шкіри.