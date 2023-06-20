І якщо, на перший погляд, може здатись, що це не суттєва, це не так. Майже у кожної пози сну: на боці, спині чи животі є свої переваги. Далі розповідаємо про них, а ви вже оберіть, що потрібно саме вам.
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Сон на лівому боці
Таке положення під час сну забезпечує кращу циркуляцію крові та може допомогти зменшити кислотний рефлюкс. Крім того, сон на лівому боці допомагає підтримувати нормальне функціонування легень і знижує ризик печії.
Вважають, що саме сон на лівому боці приносить найбільшу користь для загального здоров’я.
Коли ми спимо на лівому боці, шлунок і його шлунковий сік залишаються нижче стравоходу, що може допомогти зменшити печію та розлади травлення,
– пояснили фахівці.
Кому сон на лівому боці буде особливо корисний:
- Під час вагітності таке положення може покращити кровообіг між серцем, плодом, маткою та нирками, одночасно знімаючи тиск із печінки.
- Спати на лівому боці рекомендується особливо людям, які хропуть, мають кислотний рефлюкс, високий кров’яний тиск або проблеми із травленням.
Сон на правому боці
Зокрема, спати на правому боці рекомендують, якщо у вас:
- хронічні захворювання печінки;
- хвороби жовчного міхура з ускладненим відтоком жовчі;
- гастрит зі зниженою кислотністю;
- серцева недостатність;
- під час відновлювального періоду після інфаркту.
Особливо переваги сон на правому боці має для людей із захворюваннями серця – буде менше навантаження на орган.
Переваги сну на спині
В цьому положенні особливо добре засинати за болів у шиї або підвищеного тиску. Хребет витягується та розслабляється, а вміст черевної порожнини не передавлюється.