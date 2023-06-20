І якщо, на перший погляд, може здатись, що це не суттєва, це не так. Майже у кожної пози сну: на боці, спині чи животі є свої переваги. Далі розповідаємо про них, а ви вже оберіть, що потрібно саме вам.

Дивіться також Хто живе довше: "сови" чи "жайворонки"

Сон на лівому боці

Таке положення під час сну забезпечує кращу циркуляцію крові та може допомогти зменшити кислотний рефлюкс. Крім того, сон на лівому боці допомагає підтримувати нормальне функціонування легень і знижує ризик печії.

Вважають, що саме сон на лівому боці приносить найбільшу користь для загального здоров’я.

Коли ми спимо на лівому боці, шлунок і його шлунковий сік залишаються нижче стравоходу, що може допомогти зменшити печію та розлади травлення,

– пояснили фахівці.

Кому сон на лівому боці буде особливо корисний:

Під час вагітності таке положення може покращити кровообіг між серцем, плодом, маткою та нирками, одночасно знімаючи тиск із печінки.

Спати на лівому боці рекомендується особливо людям, які хропуть, мають кислотний рефлюкс, високий кров’яний тиск або проблеми із травленням.

Сон на правому боці

Зокрема, спати на правому боці рекомендують, якщо у вас:

хронічні захворювання печінки;

хвороби жовчного міхура з ускладненим відтоком жовчі;

гастрит зі зниженою кислотністю;

серцева недостатність;

під час відновлювального періоду після інфаркту.

Особливо переваги сон на правому боці має для людей із захворюваннями серця – буде менше навантаження на орган.

Переваги сну на спині

В цьому положенні особливо добре засинати за болів у шиї або підвищеного тиску. Хребет витягується та розслабляється, а вміст черевної порожнини не передавлюється.

Зверніть увагу! Сон на спині може найкорисніший для вашого хребта, тоді як сон на правому боці – для серця. Сон на животі – це єдине положення, яке вважається нездоровим, оскільки воно сильно навантажує хребет.