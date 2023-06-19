Добові ритми організму у кожного індивідуальні. Їхні особливості дозволяють виділяти кілька хронотипів, з яких найвідоміші – "сови", схильні спати довше, і "жайворонки", які охоче встають раніше. З цим корелюють й інші риси. Зокрема, відомо, що ризик ранньої смерті у "сов" вищий.

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Нове дослідження добових ритмів

Нова робота вчених з Фінського інституту професійної медицини показала, що така смертність пов'язана не з режимом сну, а з поведінкою, яка більш властива саме "совам".

Крістер Хаблін та його колеги проаналізували медичні дані майже 23 тисяч близнюків, з яких близько 43% віднесли себе до "сов". Інформація про них охоплювала 37 років життя: перші відомості та опитування збирали ще 1981 року, 2018-го вчені повторили роботу, а також оцінили смертність у всій вибірці, що склала близько 8700 осіб. Серед іншого збирали дані про спосіб життя, індекс маси тіла, освіту, шкідливі звички тощо.

Жайворонки живуть довше

Між системою винагороди та циркадними ритмами існує взаємозв'язок, рівень споживання алкоголю та інших субстанцій корелює зі схильністю не спати допізна. Формулюючи рекомендації щодо режиму сну, слід враховувати кореляцію хронотипу зі способом життя, а точніше – з факторами, які підвищують ризик передчасної смерті,

– підсумували вчені.

За період дослідження смертність серед "сов" виявилася на 9% вищою, ніж у "жайворонків". Однак, розглянувши інші фактори, вчені зауважили, що така особливість корелює швидше з поведінкою, а саме зі схильністю до споживання спиртного та куріння. Якщо виключити із вибірки людей із такими звичками, то підвищеної смертності серед "сов" не виявляється.