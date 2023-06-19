Суточные ритмы организма у каждого индивидуальны. Их особенности позволяют выделять несколько хронотипов, из которых самые известные – "совы", склонны спать дольше, и "жаворонки", которые охотно встают раньше. С этим коррелируют и другие черты. В частности, известно, что риск ранней смерти у "сов" выше.

Также на тему Плохие новости для вегетарианцев: вещества из животных продуктов замедляют старение

Новое исследование суточных ритмов

Новая работа ученых с Финского института профессиональной медицины показала, что такая смертность связана не с режимом сна, а с поведением, более свойственным именно "совам".

Кристер Хаблин и его коллеги проанализировали медицинские данные почти 23 тысяч близнецов, из которых около 43% отнесли себя к "совам". Информация о них охватывала 37 лет жизни: первые сведения и опросы собирали еще в 1981 году, в 2018 ученые повторили работу, а также оценили смертность во всей выборке, которая составила около 8700 человек. Среди прочего собирали данные о образе жизни, индексе массы тела, образовании, вредных привычках и т.д.

Жаворонки живут дольше

Между системой вознаграждения и циркадными ритмами существует взаимосвязь, уровень потребления алкоголя и других субстанций коррелирует со склонностью бодрствовать допоздна. Формулируя рекомендации по режиму сна, следует учитывать корреляцию хронотипа с образом жизни, а точнее – с факторами, повышающими риск преждевременной смерти,

– подытожили ученые.

За период исследования смертность среди "сов" оказалась на 9% выше, чем у "жаворонков". Однако рассмотрев другие факторы, ученые заметили, что такая особенность коррелирует скорее с поведением, а именно склонностью к потреблению спиртного и курения. Если исключить из выборки людей с такими повадками, то повышенной смертности среди "сов" не оказывается.