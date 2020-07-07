Якість надання медицини тепер контролюватимуть: у МОЗ анонсували нові підрозділи
Міністерство охорони здоров'я ініціювало створення підрозділів, які контролюватимуть якість надання медичної допомоги. Крім того, в Україні вперше запрацює група з питань медсестринства.
Про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила під час онлайн-брифінгу, пише УНІАН.
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За словами Микичак, тепер у структурі міністерства буде працювати повноцінний Департамент якості медичної допомоги, які будуть здійснювати управління якості меддопомоги.
Які відділи будуть у Департаменті якості медичної допомоги
- відділ контролю якості надання меддопомоги;
- відділ аналізу результатів та ефективності надання медичних послуг;
- відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я.
Відновлення клініко-експертної комісії та створення групи з питань медсестринства
У структурі МОЗ також функціонуватиме новий підрозділ – експертна група з питань медсестринства. Тож, за словами Микичак наразі відомство комплектує структурні підрозділи і фактично вперше в структурі МОЗ будуть державні експерти, які займатимуться розвитком медсестринства в Україні.