Міністерство охорони здоров'я ініціювало створення підрозділів, які контролюватимуть якість надання медичної допомоги. Крім того, в Україні вперше запрацює група з питань медсестринства.

Про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила під час онлайн-брифінгу, пише УНІАН.

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За словами Микичак, тепер у структурі міністерства буде працювати повноцінний Департамент якості медичної допомоги, які будуть здійснювати управління якості меддопомоги.

Ірина Микичак “У нас вводиться нова структура МОЗ. Тепер у структурі міністерства буде працювати повноцінний Департамент якості медичної допомоги”.

Які відділи будуть у Департаменті якості медичної допомоги

відділ контролю якості надання меддопомоги;

відділ аналізу результатів та ефективності надання медичних послуг;

відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я.

Відновлення клініко-експертної комісії та створення групи з питань медсестринства

Ірина Микичак “Відновлюється й робота клініко-експертної центральної комісії. Ми працюємо над наказом МОЗ, щоб кожен пацієнт почувався захищеним, а кожен заклад охорони здоров'я забезпечив якість медичної допомоги високого стандарту”

У структурі МОЗ також функціонуватиме новий підрозділ – експертна група з питань медсестринства. Тож, за словами Микичак наразі відомство комплектує структурні підрозділи і фактично вперше в структурі МОЗ будуть державні експерти, які займатимуться розвитком медсестринства в Україні.