Министерство здравоохранения инициировало создание подразделений, которые будут контролировать качество оказания медицинской помощи. Кроме того, в Украине впервые заработает группа по вопросам медсестринства.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила во время онлайн-брифинга, пишет УНИАН.

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По словам Микичак, теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи, которые будут осуществлять управление качества медпомощи.

Ирина Микичак “У нас вводится новая структура Минздрава. Теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи”.

В Департаменте качества медицинской помощи созданы:

отдел контроля качества оказания медпомощи;

отдел анализа результатов и эффективности оказания медицинских услуг;

отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере охраны здоровья.

Восстановление клинико-экспертной комиссии и создание группы по вопросам медсестринства

Ирина Микичак “Восстанавливается и работа клинико-экспертной центральной комиссии. Мы работаем над приказом Минздрава, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным, а каждое учреждение здравоохранения обеспечило качество медицинской помощи высокого стандарта”

В структуре Минздрава также будет функционировать новое подразделение – экспертная группа по вопросам медсестринства. Поэтому, по словам Микичак, сейчас ведомство комплектует структурные подразделения и фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине.