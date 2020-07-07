Качество предоставления медицины теперь будут контролировать: создадут новые подразделения
Министерство здравоохранения инициировало создание подразделений, которые будут контролировать качество оказания медицинской помощи. Кроме того, в Украине впервые заработает группа по вопросам медсестринства.
Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила во время онлайн-брифинга, пишет УНИАН.
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По словам Микичак, теперь в структуре министерства будет работать полноценный Департамент качества медицинской помощи, которые будут осуществлять управление качества медпомощи.
В Департаменте качества медицинской помощи созданы:
- отдел контроля качества оказания медпомощи;
- отдел анализа результатов и эффективности оказания медицинских услуг;
- отдел контроля нормативов профессиональной деятельности в сфере охраны здоровья.
Восстановление клинико-экспертной комиссии и создание группы по вопросам медсестринства
В структуре Минздрава также будет функционировать новое подразделение – экспертная группа по вопросам медсестринства. Поэтому, по словам Микичак, сейчас ведомство комплектует структурные подразделения и фактически впервые в структуре Минздрава будут государственные эксперты, которые будут заниматься развитием медсестринства в Украине.