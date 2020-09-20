Основна задача нікотину в рослинах – це захист їх від поїдання комахами. Нікотин міститься як у листі чи стеблах, так і насінні тютюну. Попри це, нікотин ще є в продуктах. А ось в яких саме – читайте в нашому матеріалі.

Нікотин у нас асоціюється зі сигаретами, але певні дози цієї речовини містяться й в організмі людини. Нікотин виробляється печінкою і необхідний для обміну речовин. У яких продуктах також міститься нікотин – читайте в матеріалі 24 каналу.

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У яких продуктах міститься нікотин

Баклажан

У 10 грамах баклажанів міститься близько 1 мікрограма нікотину. Такий обсяг отримує людина від трьох годин пасивного куріння. Для порівняння, сигарети містять 1 міліграм нікотину, тобто, замість викурити одну сигарету людина може з'їсти 10 кілограмів баклажанів.



10 кілограмів баклажанів – одна сигарета / Фото pexels

Цвітна капуста

Цвітна капуста має 3,8 нанограма нікотину в 263,5 грама продукту. Це еквівалентно перебуванню в приміщенні з курцем протягом трьох годин.



Цвітна капуста містить нікотин / Фото kleo.ru

Картопля та її шкірка

У всій картоплі є певні дози нікотину, найбільше – в м'якоті. В 1 кілограмі – 15,3 нанограма нікотину. Щоб досягнути ефекту пасивного куріння, потрібно з'їсти близько 65,4 грама картоплі.

А у шкірці картоплі – 4,8 нанограма нікотину, тобто треба буде з'їсти 208 грамів картопляного лушпиння.



У м'якоті картоплі міститься 15,3 нанограма нікотину / Фото pexels

Зелені та червоні помідори

Зелені помідори мають найвищий рівень нікотину – це 42,8 нанограма. Ефект пасивного куріння вже буде відчутний, якщо з'їсти всього 23,4 грама зелених томатів.

А ось в стиглих томатах нікотину істотно менше – 4,1 нанограма на 1 кілограм помідорів. Тому треба з'їсти 244 грами томатів для ефекту пасивного куріння.



Зелені помідори мають найбільший вміст нікотину / Фото pexels

Продукти, які прискорюють виведення нікотину

Цитрусові

Цитруси – це потужні антиоксиданти, споживання яких насичує організм вітаміном С. Завдяки цьому активізується процес виведення токсичних компонентів.



Цитрусові виводять нікотин з організму / Фото pexels

Гранати

Вживання гранатів або свіжого гранатового соку допомагає організму боротись із підвищеним кров'яним тиском та швидким серцебиттям.



Гранати допомагають організму швидше відновлюватись / Фото pexels

Шпинат

Шпинат – джерело фолієвої кислоти та вітаміну В9, які є ефективними помічниками у виведенні нікотину з організму.

Фолієва кислота рекомендується для боротьби з нікотиновою ломкою, коли ви кидаєте курити.



Шпинат рекомендується для боротьби з нікотиновою ломкою / Фото pexels

Броколі

Завдяки броколі знижується кількість токсинів, а у курців регулярне вживання броколі покращує стан легенів.

У броколі міститься висока концентрація вітамінів B5 і C, відповідальних за регуляцію багатьох важливих процесів в організмі.



Броколі корисний не тільки курцям, а й усім людям / Фото pexels

Імбир

А ось імбир взагалі допомагає зменшити тягу до нікотину, покращує обмін речовин і прискорює виведення токсинів з організму.



Імбир допомагає зменшити тягу до нікотину / Фото pexels