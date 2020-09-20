Не тільки в сигаретах: в яких продуктах міститься нікотин
Основна задача нікотину в рослинах – це захист їх від поїдання комахами. Нікотин міститься як у листі чи стеблах, так і насінні тютюну. Попри це, нікотин ще є в продуктах. А ось в яких саме – читайте в нашому матеріалі.
Нікотин у нас асоціюється зі сигаретами, але певні дози цієї речовини містяться й в організмі людини. Нікотин виробляється печінкою і необхідний для обміну речовин. У яких продуктах також міститься нікотин – читайте в матеріалі 24 каналу.
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У яких продуктах міститься нікотин
Баклажан
У 10 грамах баклажанів міститься близько 1 мікрограма нікотину. Такий обсяг отримує людина від трьох годин пасивного куріння. Для порівняння, сигарети містять 1 міліграм нікотину, тобто, замість викурити одну сигарету людина може з'їсти 10 кілограмів баклажанів.
10 кілограмів баклажанів – одна сигарета / Фото pexels
Цвітна капуста
Цвітна капуста має 3,8 нанограма нікотину в 263,5 грама продукту. Це еквівалентно перебуванню в приміщенні з курцем протягом трьох годин.
Цвітна капуста містить нікотин / Фото kleo.ru
Картопля та її шкірка
У всій картоплі є певні дози нікотину, найбільше – в м'якоті. В 1 кілограмі – 15,3 нанограма нікотину. Щоб досягнути ефекту пасивного куріння, потрібно з'їсти близько 65,4 грама картоплі.
А у шкірці картоплі – 4,8 нанограма нікотину, тобто треба буде з'їсти 208 грамів картопляного лушпиння.
У м'якоті картоплі міститься 15,3 нанограма нікотину / Фото pexels
Зелені та червоні помідори
Зелені помідори мають найвищий рівень нікотину – це 42,8 нанограма. Ефект пасивного куріння вже буде відчутний, якщо з'їсти всього 23,4 грама зелених томатів.
А ось в стиглих томатах нікотину істотно менше – 4,1 нанограма на 1 кілограм помідорів. Тому треба з'їсти 244 грами томатів для ефекту пасивного куріння.
Зелені помідори мають найбільший вміст нікотину / Фото pexels
Продукти, які прискорюють виведення нікотину
Цитрусові
Цитруси – це потужні антиоксиданти, споживання яких насичує організм вітаміном С. Завдяки цьому активізується процес виведення токсичних компонентів.
Цитрусові виводять нікотин з організму / Фото pexels
Гранати
Вживання гранатів або свіжого гранатового соку допомагає організму боротись із підвищеним кров'яним тиском та швидким серцебиттям.
Гранати допомагають організму швидше відновлюватись / Фото pexels
Шпинат
Шпинат – джерело фолієвої кислоти та вітаміну В9, які є ефективними помічниками у виведенні нікотину з організму.
Фолієва кислота рекомендується для боротьби з нікотиновою ломкою, коли ви кидаєте курити.
Шпинат рекомендується для боротьби з нікотиновою ломкою / Фото pexels
Броколі
Завдяки броколі знижується кількість токсинів, а у курців регулярне вживання броколі покращує стан легенів.
У броколі міститься висока концентрація вітамінів B5 і C, відповідальних за регуляцію багатьох важливих процесів в організмі.
Броколі корисний не тільки курцям, а й усім людям / Фото pexels
Імбир
А ось імбир взагалі допомагає зменшити тягу до нікотину, покращує обмін речовин і прискорює виведення токсинів з організму.
Імбир допомагає зменшити тягу до нікотину / Фото pexels