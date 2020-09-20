Основная задача никотина в растениях – это защита их от поедания насекомыми. Никотин содержится как в листьях или стеблях, так и семенах табака. Несмотря на это, никотин еще есть в продуктах. А вот в каких именно – читайте в нашем материале.

Никотин у нас ассоциируется с сигаретами, но определенные дозы этого вещества содержатся и в организме человека. Никотин вырабатывается печенью и необходим для обмена веществ. В каких продуктах также содержится никотин – читайте в материале 24 канала.

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В каких продуктах содержится никотин

Баклажан

В 10 граммах баклажанов содержится около 1 микрограмма никотина. Такой объем получает человек от трех часов пассивного курения. Для сравнения, сигареты содержат 1 миллиграмм никотина, то есть, вместо выкуривания одной сигареты человек может съесть 10 килограммов баклажанов.



10 килограммов баклажанов – одна сигарета / Фото pexels

Цветная капуста

Цветная капуста имеет 3,8 нанограмма никотина в 263,5 грамма продукта. Это эквивалентно пребыванию в помещении с курильщиком в течение трех часов.



Цветная капуста содержит никотин / Фото kleo.ru

Картофель и его кожура

Во всем картофеле есть определенные дозы никотина, больше всего – в мякоти. В 1 килограмме – 15,3 нанограмма никотина. Чтобы достичь эффекта пассивного курения, нужно съесть около 65,4 грамма картофеля.

А в кожуре картофеля – 4,8 нанограмма никотина, то есть надо будет съесть 208 граммов картофельной шелухи.



В мякоти картофеля содержится 15,3 нанограмма никотина / Фото pexels

Зеленые и красные помидоры

Зеленые помидоры имеют самый высокий уровень никотина – это 42,8 нанограмма. Эффект пассивного курения уже будет ощутим, если съесть всего 23,4 грамма зеленых томатов.

А вот в спелых томатах никотина существенно меньше – 4,1 нанограмма на 1 килограмм помидоров. Поэтому надо съесть 244 грамма томатов для эффекта пассивного курения.



Зеленые помидоры имеют наибольшее содержание никотина / фото pexels

Продукты, которые ускоряют выведение никотина

Цитрусовые

Цитрусы – это мощные антиоксиданты, потребление которых насыщает организм витамином С. Благодаря этому активизируется процесс вывода токсичных компонентов.



Цитрусовые выводят никотин из организма / Фото pexels

Гранаты

Употребление гранатов или свежего гранатового сока помогает организму бороться с повышенным кровяным давлением и быстрым сердцебиением.



Гранаты помогают организму быстрее восстанавливаться / Фото pexels

Шпинат

Шпинат – источник фолиевой кислоты и витамина В9, которые являются эффективными помощниками в выведении никотина из организма.

Фолиевая кислота рекомендуется для борьбы с никотиновой ломкой, когда вы бросаете курить.



Шпинат рекомендуется для борьбы с никотиновой ломкой / Фото pexels

Брокколи

Благодаря брокколи снижается количество токсинов, а у курильщиков регулярное употребление брокколи улучшает состояние легких.

В брокколи содержится высокая концентрация витаминов B5 и C, ответственных за регуляцию многих важных процессов в организме.



Брокколи полезен не только курильщикам, но и всем людям / Фото pexels

Имбирь

А вот имбирь вообще помогает уменьшить тягу к никотину, улучшает обмен веществ и ускоряет выведение токсинов из организма.



Имбирь помогает уменьшить тягу к никотину / Фото pexels