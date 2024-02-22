Попри те, що світові продажі інтимних аксесуарів збільшуються, дослідження в цій галузі слабкі через соціальні забобони та табуювання цієї теми. Британські антропологи вирішили виправити цю ситуацію.

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Нове дослідження секс-іграшок

Дослідники вивчили детальні характеристики інтимних аксесуарів, оцінили їхній зовнішній вигляд за фотографіями та проаналізували відгуки клієнтів, щоб визначити, які характеристики роблять ці продукти популярнішими та кращими для покупців.

Аналіз виявив, що серед 265 предметів, які імітують ерегований член, вібраційну функцію мали приблизно чверть, а 87% або близько 230 були виготовлені з матеріалу, що імітує людську шкіру. Приблизно 44% фалоімітаторів були натурального тілесного відтінку.

Більшість з них було деталізовано для більш реалістичного виду, включаючи такі анатомічні деталі як вени та чітко окреслена голівка. Ціни на інтимні аксесуари коливалися від 8,99 до 449,99 британських фунтів (у середньому 44,61 фунта або близько 2200 гривень).

Дослідники також зазначили, що довжина та окружність (в середньому близько 18 та 14 сантиметрів відповідно) розглянутих предметів сильно перевищують середні показники справжнього члена, описані у літературі.

Які фалоімітатори найбільше подобаються жінкам

Але використання регресійних моделей показало, що всупереч поширеним переконанням про жіночі переваги, довжина і реалістичність інтимних аксесуарів не впливає на їхню популярність. З іншого боку, попит на фалоімітатори був пов'язаний з ціною та товщиною виробів.

Окружність п'яти найпопулярніших моделей становило 12,3 сантиметра. При цьому з іншого дослідження, що включає параметри понад 15 тисяч чоловіків, відомо, що середній обхват і довжина пеніса в стані ерекції становлять 11,66 та 13,12 сантиметра відповідно.

Відкриття вказують на те, що при виборі інтимних аксесуарів для покупців важливіше їхня функціональність та комфорт використання, а не можливість випробувати нові відчуття через великі розміри.

Оскільки реалістичність не впливала на популярність фалоімітаторів, дослідники дійшли висновку, що покупці не шукають точну копію чоловічого пеніса і, отже, не прагнуть замінити реального партнера за допомогою цих виробів. Несподіваним відкриттям для дослідників став великий попит на моделі без функції вібрації.