До Дня Валентина пропонуємо вам дізнатись про найкразі пози, які має спробувати кожна пара. Перелік від Світлани Керимової – експертки у сфері жіночої освіти, власниці освітньої компанії Woman Insight.
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- Місіонерська поза
Почнемо з класики. Це максимально тактильна, приємна та ніжна поза. Водночас вона не зовсім вигідна для жінки, у якої слабко розвинені м'язи тазового дна.
- Колінно-кистьова поза
У цій позі жінка виглядає максимально ефектно та сексуально. Достатньо не забувати про прогин у попереку і ваш парнер буде збуджуватись лише від вашого вигляду.
- Вершниця
Ця поза включає всі глибокі точки, а тому має багато переваг. Крім того, багато чоловіків люблять бачити на собі свою партнерку.
- Жабка
Ця поза дуже вигідна для жінок, адже вона допоможе досягнути оргазму. Оскільки вагінальний канал максимально вузький і тугий. Жінка при цьому є витривалою.
Це одна з найгарячіших варіацій Вершниці, зазначає Світлана Керимова. Відрізняється вона від класичної тим, що дівчина сидить на чоловіку, спираючись на диван або будь-яку поверхню не колінами, а ступнями.
- Обійнявши, сидячи на партнері
Дуже нприємна позиція. Завдання жінки — стискати інтимні м'язи та рухати тазом. Якщо партнер попереду, то стиск відбувається до нього вперед, а якщо ззаду – акцент на стиск назад.