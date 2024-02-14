Ко Дню Валентина предлагаем вам узнать о лучших позах, которые должна попробовать каждая пара. Перечень от Светланы Керимовой – эксперта в сфере женского образования, владелицы образовательной компании Woman Insight.

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Миссионерская поза

Начнем с классики. Это максимально тактильная, приятная и нежная поза. В то же время она не совсем выгодна для женщины, у которой слабо развиты мышцы тазового дна.

Преимущество – в этой позе нет необходимости совершать многочисленные движения, главное – подкручивать таз навстречу партнеру.

Коленно-кистевая поза

В этой позе женщина выглядит максимально эффектно и сексуально. Достаточно не забывать о прогибе в пояснице и ваш парнер будет возбуждаться только от вашего вида.

Ваша задача – делать активные движения навстречу партнеру, при этом сжимать интимные мышцы во время соприкосновения с телом.

Всадница

Эта поза включает все глубокие точки, а потому имеет много преимуществ. Кроме того, многие мужчины любят видеть на себе свою партнершу.

Лягушка

Эта поза очень выгодна для женщин, ведь она поможет достичь оргазма. Поскольку вагинальный канал максимально узкий и тугой. Женщина при этом является выносливой.

Положение – в приседе. Упирайтесь локтями в ноги, а движения делайте сверху вниз. Наслаждаться в этой позе можно долго, а вот заканчивайте комбинацией "9 коротких, 1 глубокий".

Это одна из самых горячих вариаций Всадницы, отмечает Светлана Керимова. Отличается она от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями.

Обнявшись, сидя на партнере

Очень приятная позиция. Задача женщины - сжимать интимные мышцы и двигать тазом. Если партнер впереди, то сжатие происходит к нему вперед, а если сзади – акцент на сжатие назад.