Ученые Университета Небраски-Линкольна решили выяснить, почему женщины присылают партнерам свои обнаженные фото. Опрос охватывает более 200 женщин в возрасте от 19 до 27 лет.

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Оказалось, что более трети участниц считают отправку нюдсов партнерам "обязательной частью отношений". В то же время среди опрошенных были и те, кто говорил о давлении со стороны партнера: или их просили делать это регулярно, или пытались давить психологически, пока те в конце концов не решались на это, несмотря на дискомфорт.

Почему женщины отправляют нюдсы партнерам:

девушки считают, что это норма в отношениях и так должно быть;

из-за давления партнера;

из-за отношений на расстоянии;

чтобы почувствовать власть над мужчиной;

для собственного сексуального возбуждения.

Что важно помнить

На самом деле в этом контексте важно понимать, что в паре прежде всего важно понимание и комфорт обоих партнеров. Если по тем, или иным причинам вы не хотите отправлять нюдсы партнеру – не делайте этого. По крайней мере сейчас, пока не найдете для себя других аргументов. Возможно, у вас на это есть вполне оправданные причины – откровенно обсудите их с партнером, а еще лучше с психологолом или сексологом, по возможности.

К примеру, вас могут волновать вопросы безопасности, обсудите с партнером это и определите оптимальный вариант для вас. Если вопросы психологического характера (не воспринимаете собственное тело, считаете, что нюдсы – непринудительно и "грязно" – найдите причину своих "блоков" и попробуйте проработать их).

В конце концов, хотеть отсылать нюдсы своему партнеру – нормально, не хотеть – тоже.