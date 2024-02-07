Ученые предположили, что причиной роста заболеваемости может быть вирус папилломы человека (ВПЧ). К слову, именно этот вирус вызывает рак шейки матки. Дело в том, что вирус среди других путей распространения, передается во время секса, в частности оральную близость.

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Чем чаще в течение жизни человек вступает в оральную близость с разными партнерами, тем выше риск передачи вируса. У людей, которые имеют 6 и более оральных половых партнеров в течение жизни, риск заразились ВПЧ в 8,5 раз выше по сравнению с теми, кто не имеет орального секса, – сообщают ученые.

По оральной близости, то согласно опросам, проведенным в Великобритании, 80% взрослых, участвовавших в исследовании, ответили, что в какой-то период жизни имели этот опыт.

В то же время даже среди тех людей, у кого был обнаружен вирус папилломы человека, лишь у немногих развивался этот тип рака.

Важно! Ученые отмечают, что несмотря на то, что большинство из нас могут заразиться ВПЧ в течение жизни, вирус может самостоятельно исчезнуть за определенное время. Обычно это до 2 лет.

Впрочем, есть люди, у которых вирус остается в организме. Это может произойти из-за проблем с иммунной системой, в конечном итоге это меняет их ДНК таким образом, что это приводит к раку.