Учені припустили, що причиною зростання захворюваності може бути вірус папіломи людини (ВПЛ). До слова, саме цей вірус спричиняє рак шийки матки. Річ у тім, що вірус серед інших шляхів поширення, передається під час сексу, зокрема оральну близькість.

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Що частіше протягом життя людина вступає в оральну близькість із різними партнерами, то вищий ризик передачі вірусу. У людей, які мають 6 і більше оральних статевих партнерів протягом життя, ризик інфікувалися ВПЛ у 8,5 разів вищий порівняно з тими, хто не має орального сексу, – повідомляють учені.

Щодо оральної близькості, то згідно з опитуваннями, проведеним у Великій Британії, 80% дорослих, які брали участь у дослідженні, відповіли, що в якийсь період життя мали цей досвід.

Водночас навіть серед тих людей, у кого було виявлено вірус папіломи людини, лише у небагатьох розвивався цей тип раку.

Важливо! Учені наголошують, що попри те, що більшість із нас можуть заразитися ВПЛ упродовж життя, вірус може самостійно зникнути за певний час. Зазвичай це до 2 років.

Втім, є люди, у яких вірус залишається в організмі. Це може статись через проблеми з імунною системою, в кінцевому підсумку це змінює їхню ДНК таким чином, що це призводить до раку.