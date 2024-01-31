Побоювання, пов'язані з досягненням оргазму, станом свого тіла або складнощами на роботі, можуть перешкоджати гармонійному сексуальному життю.

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Страхи

Психотерапевтка Рейчел Райт вважає, що діалоги про секс часто фокусуються не на задоволенні, а на тому, чого слід уникати. За її словами, нам частіше говорять про те, як не заразитися ВІЛ чи запобігти небажаній вагітності, що викликає страх перед сексуальними стосунками через пов'язані з ними небезпеки. Це може призвести до того, що ми сконцентруємося не на задоволенні, а на можливих ризиках.

Вплив порнографії

На думку Райт, люди, які не отримали грамотної сексуальної освіти, звертаються до порнографії за інформацією. Однак вона є розважальним контентом і формує неправдоподібні очікування, що може викликати тривогу про свої здібності, ускладнюючи розслаблення під час сексу.

Самооцінка

Дослідження, опубліковане в Journal of Sex Research, виявило, що близько третини студенток почувається ніяково під час сексу через те, що вони незадоволені своїм тілом. Скромність та комплекси заважають їм насолоджуватися сексом і досягати оргазму.

Райт також вказує, що іноді брак впевненості проявляється через те, що людина почувається поганим партнером, турбуючись про те, що вона не може досягти оргазму сама або задовольнити партнера. Якщо сконцентруватися на цих страхах, вони лише посилюватимуться, що ведуть до ще більшої напруги під час сексу.

Повсякденні проблеми

Домашні обов'язки, проблеми на роботі та інші повсякденні складності можуть збільшити рівень стресу. Це може призвести до зниження сексуального потягу та утруднити зосередженість на сексуальному збудженні.

Сексуалізоване насильство в минулому

Минулі спогади про насильство можуть впливати на сексуальне життя. У постраждалих людей можуть з'являтися травмуючі спогади, а деякі дії можуть сприйматися як тригери.