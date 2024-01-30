Попри інтимність та делікатність проблеми, якщо ви запідозрили у себе порно-індуковану еректильну дисфункцію, обов'язково варто звернутися за допомогою до фахівця.

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Коли потрібно насторожитись

Запідозрити порно-індуковану еректильну дисфункцію можна за такими симптомами:

мастурбація за переглядом порно від 30 хвилин і більше;

відсутність ранкових та спонтанних ерекцій;

проблеми з ерекцією; зниження чутливості статевого члена під час сексу, проте відсутність аналогічних проблем при мастурбації з переглядом порно;

зниження статевого потягу до партнера;

тривале досягнення оргазму під час сексу;

пошуки більш екстремального порноконтенту задля досягнення сексуального збудження;

більше перевага надається перегляду порнографії, ніж сексу.

Як побороти порнозалежність

Правильні та своєчасні рекомендації лікаря допоможуть вам максимально безпечно та ефективно досягти позитивного результату.

Поради, як відновити ваше сексуальне життя:

Визнати, що проблема є. Щоб почати вживати будь-які заходи щодо боротьби з цим станом, перш за все ви маєте визнати свою залежність, інакше все інше не матиме сенсу. Виключити фактор, який провокує, — повністю відмовитись від перегляду порно. Період відновлення кожної людини буде різним. За статистикою, чоловіки, які виявили проблему, можуть відновити свій потяг та ерекцію в середньому за 2 – 4 тижні. Якщо захоплення більш тривале, наприклад, з підліткових років, може знадобитися триваліший термін – від 2 до 6 місяців.

Як і за будь-якої залежності, спочатку організм відчуватиме стрес. На початковому етапі відновлення (1 – 2 тижні) ви можете відчувати дратівливість, апатію, розбитість, які можна порівняти з синдромом абстиненції. Рекомендовано в такі моменти спрямувати свої ресурси на зайняття спортом, початок нової діяльності, знайомство з новими людьми та новим хобі.