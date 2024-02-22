Несмотря на то, что мировые продажи интимных аксессуаров увеличиваются, исследования в этой области слабые из-за социальных предрассудков и табуирования этой темы. Британские антропологи решили исправить эту ситуацию.

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Новое исследование секс-игрушек

Исследователи изучили детальные характеристики интимных аксессуаров, оценили их внешний вид по фотографиям и проанализировали отзывы клиентов, чтобы определить, какие характеристики делают эти продукты популярными и лучшими для покупателей.

Анализ выявил, что среди 265 предметов, которые имитируют эрегированный член, вибрационную функцию имели примерно четверть, а 87% или около 230 были изготовлены из материала, имитирующего человеческую кожу. Примерно 44% фаллоимитаторов были натурального телесного оттенка.

Большинство из них было детализировано для более реалистичного вида, включая такие анатомические детали как вены и четко очерченная головка. Цены на интимные аксессуары колебались от 8,99 до 449,99 британских фунтов (в среднем 44,61 фунта или около 2200 гривен).

Исследователи также отметили, что длина и окружность (в среднем около 18 и 14 сантиметров соответственно) рассмотренных предметов сильно превышают средние показатели настоящего члена, описанные в литературе.

Какие фаллоимитаторы больше всего нравятся женщинам

Но использование регрессионных моделей показало, что вопреки распространенным убеждениям о женских предпочтениях, длина и реалистичность интимных аксессуаров не влияет на их популярность. С другой стороны, спрос на фаллоимитаторы был связан с ценой и толщиной изделий.

Окружность пяти самых популярных моделей составляло 12,3 сантиметра. При этом из другого исследования, включающего параметры более 15 тысяч мужчин, известно, что средний обхват и длина пениса в состоянии эрекции составляют 11,66 и 13,12 сантиметра соответственно.

Открытия указывают на то, что при выборе интимных аксессуаров для покупателей важнее их функциональность и комфорт использования, а не возможность испытать новые ощущения из-за больших размеров.

Поскольку реалистичность не влияла на популярность фаллоимитаторов, исследователи пришли к выводу, что покупатели не ищут точную копию мужского пениса и, следовательно, не стремятся заменить реального партнера с помощью этих изделий. Неожиданным открытием для исследователей стал большой спрос на модели без функции вибрации.