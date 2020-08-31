Нове американське дослідження показало, що певні особисті якості можуть збільшувати або зменшувати ризик розвитку цукрового діабету 2 типу у жінок.

У дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Menopause, взяли участь 139 924 жінки в постменопаузі (віком від 50 до 79 років), у яких на початку дослідження не було діабету. Протягом 14 років спостереження у них було виявлено 19 240 випадків діабету 2 типу.

Також на тему: Чому діабетикам не можна їсти їжу "для діабетиків"

Діабет та негативні емоції

Дослідники порівнювали найбільш оптимістично налаштованих жінок з песимістки, виявивши, що у більш оптимістичних жінок ризик розвитку діабету був на 12% нижче.

Науковці також порівнювали жінок з найнижчим ступенем емоційної експресивності та ворожості й жінок з найбільшою виразністю цих якостей.

Виявилося, що у більш вороже налаштованих жінок був вищим і ризик розвитку діабету. При цьому зв'язок ворожості з ризиком розвитку діабету була сильнішою у жінок, які не страждали на ожиріння, в порівнянні з жінками з ожирінням.

Автори дійшли висновку, що песимізм, високий ступінь негативного ставлення і ворожість були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку діабету у жінок в постменопаузі. За словами авторів дослідження, їхні дані допоможуть легше визначати жінок з високим ризиком розвитку діабету і будуть корисні при плануванні профілактичних заходів.