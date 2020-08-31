Новое американское исследование показало, что определенные личные качества могут увеличивать или уменьшать риск развития сахарного диабета 2 типа у женщин.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Menopause, приняли участие 139 924 женщины в постменопаузе (в возрасте от 50 до 79 лет), у которых в начале исследования не было диабета. В течение 14 лет наблюдения у них было обнаружено 19 240 случаев диабета 2 типа.

Также по теме: Почему диабетикам нельзя есть пищу "для диабетиков"

Диабет и негативные эмоции

Исследователи сравнивали наиболее оптимистично настроенных женщин с пессимистками, обнаружив, что у более оптимистичных женщин риск развития диабета был на 12% ниже.

Ученые также сравнивали женщин с низкой степенью эмоциональной экспрессивности и враждебности и женщин с наибольшей отчетливостью этих качеств.

Оказалось, что у более враждебно настроенных женщин был выше и риск развития диабета. При этом связь враждебности с риском развития диабета была сильнее у женщин, не страдающих ожирением, по сравнению с женщинами с ожирением.

Авторы пришли к выводу, что пессимизм, высокая степень негативного отношения и враждебность были связаны с повышенным риском развития диабета у женщин в постменопаузе. По словам авторов исследования, их данные помогут легче определять женщин с высоким риском развития диабета и будут полезны при планировании профилактических мероприятий.