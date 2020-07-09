Артрит колінного суглоба – важка хвороба, яка часто стає причиною інвалідності. Його розвиток часто пов'язаний з професійною діяльністю.

У найбільшому на сьогодні огляді, який провели австралійські вчені, показано, які види робіт сприяють розвитку цієї хвороби. Наукова робота опублікована в Arthritis Care and Research.

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У найбільший метааналіз автори включили 71 дослідження, яке охопило понад 1 мільйон людей. Підвищений ризик артриту був виявлений у сільськогосподарських працівників, будівельників, шахтарів, працівників сфери обслуговування, домашніх працівників (включаючи домогосподарок) і прибиральників.

Раніше були відомі важливі професійні фактори ризику артриту колінного суглоба: стояння на колінах, сидіння навпочіпки, підйом вантажів, ходіння по сходах. Але ця наукова робота всебічно висвітлює професійний ризик цього захворювання.

Найшкідливіші професії для суглобів ​

У каменярів і столярів ризик артриту колінного суглоба у 2,5 раза вище, ніж у людей з сидячою роботою.

У сільськогосподарських робітників ризик вищий на 64%,

У будівельників – на 63%.

Люди, які займаються переважно неоплачуваною домашньою роботою, хворіють на артрит колінного суглоба на 93% частіше.

Підвищеного ризику артриту не виявилося у сантехніків, рибалок, працівників торгівлі, лісників, техніків, листонош.

Вчені вважають, що нові дані свідчать про те, що робота щодо профілактики артриту повинна поширюватися не тільки на людей, які виконують важку фізичну роботу. Види діяльності, які традиційно не вважають ризикованими, теж пов'язані з високою ймовірністю розвитку цієї хвороби.