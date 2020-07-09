Артрит коленного сустава – тяжелая болезнь, которая часто становится причиной инвалидности. Его развитие часто связано с профессиональной деятельностью.

В крупнейшем на сегодня обзоре, который провели австралийские ученые, показано, какие виды работ способствуют развитию этой болезни. Научная работа опубликована в Arthritis Care and Research.

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В крупнейший метаанализ авторы включили 71 исследование, которое охватило свыше 1 миллиона человек. Повышенный риск артрита был обнаружен у сельскохозяйственных работников, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.

Ранее были известны важные профессиональные факторы риска артрита коленного сустава: стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей, хождение по лестнице. Но эта научная работа всесторонне освещает профессиональный риск этого заболевания.

Самые вредные профессии для суставов ​

У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше, чем у людей с сидячей работой.

У сельскохозяйственных рабочих риск выше на 64%,

У строителей – на 63%.

Люди, которые занимаются преимущественно неоплачиваемой домашней работой, болеют артритом коленного сустава на 93% чаще.

Повышенного риска артрита не оказалось у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников, почтальонов.

Ученые считают, что новые данные свидетельствуют о том, что работа по профилактике артрита должна распространяться не только на людей, которые выполняют тяжелую физическую работу. Виды деятельности, которые традиционно не считают рискованными, тоже связаны с высокой вероятностью развития этой болезни.