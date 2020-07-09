Какие профессии больше всего разрушают ваши суставы
Артрит коленного сустава – тяжелая болезнь, которая часто становится причиной инвалидности. Его развитие часто связано с профессиональной деятельностью.
В крупнейшем на сегодня обзоре, который провели австралийские ученые, показано, какие виды работ способствуют развитию этой болезни. Научная работа опубликована в Arthritis Care and Research.
Также на тему: Артроз коленного сустава: симптомы, диагностика и правильное лечение
В крупнейший метаанализ авторы включили 71 исследование, которое охватило свыше 1 миллиона человек. Повышенный риск артрита был обнаружен у сельскохозяйственных работников, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.
Ранее были известны важные профессиональные факторы риска артрита коленного сустава: стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей, хождение по лестнице. Но эта научная работа всесторонне освещает профессиональный риск этого заболевания.
Самые вредные профессии для суставов
- У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше, чем у людей с сидячей работой.
- У сельскохозяйственных рабочих риск выше на 64%,
- У строителей – на 63%.
- Люди, которые занимаются преимущественно неоплачиваемой домашней работой, болеют артритом коленного сустава на 93% чаще.
Повышенного риска артрита не оказалось у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников, почтальонов.
Ученые считают, что новые данные свидетельствуют о том, что работа по профилактике артрита должна распространяться не только на людей, которые выполняют тяжелую физическую работу. Виды деятельности, которые традиционно не считают рискованными, тоже связаны с высокой вероятностью развития этой болезни.