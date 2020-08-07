Які послуги повинні бути безкоштовними при пологах
396 медзакладів на надання медичної допомоги при пологах уклали контракти з Національною службою здоров'я України. 70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.
Майже 61 000 пацієнток отримали допомогу при пологах в цих медзакладах у квітні-червні. А НСЗУ виплатила цим закладам 500 млн грн за надання допомоги пацієнткам. Про це повідомили в НСЗУ.
Читайте також У МОЗ дозволили партнерські пологи на час карантину
Що входить в безоплатний пакет послуг при пологах:
- моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);
- медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;
- медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині;
- зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію
- стабілізацію стану дитини після народження;
- вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;
- лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;
- харчування під час перебування у стаціонарі.
Більше про послуги З 1 квітня пологи в Україні будуть безкоштовними
Як отримати безкоштовну медичну допомогу при пологах
Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку", яка її туди доставить.
Пологи з черговою акушерською бригадою є безоплатними. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, за дану послугу закладом може встановлюватись додаткова офіційна оплата згідно з тарифами, визначеними в закладі.
Плани на 2021 рік
Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком у Програмі медичних гарантій на 2021 рік.
В наступному році НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання такої допомоги в 3 рази – до 24 тисяч гривень.