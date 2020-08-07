396 медзакладів на надання медичної допомоги при пологах уклали контракти з Національною службою здоров'я України. 70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

Майже 61 000 пацієнток отримали допомогу при пологах в цих медзакладах у квітні-червні. А НСЗУ виплатила цим закладам 500 млн грн за надання допомоги пацієнткам. Про це повідомили в НСЗУ.

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Що входить в безоплатний пакет послуг при пологах:

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;

медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію

стабілізацію стану дитини після народження;

вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування під час перебування у стаціонарі.

Більше про послуги З 1 квітня пологи в Україні будуть безкоштовними

Як отримати безкоштовну медичну допомогу при пологах

Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку", яка її туди доставить.

Пологи з черговою акушерською бригадою є безоплатними. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, за дану послугу закладом може встановлюватись додаткова офіційна оплата згідно з тарифами, визначеними в закладі.

Плани на 2021 рік

Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком у Програмі медичних гарантій на 2021 рік.

В наступному році НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання такої допомоги в 3 рази – до 24 тисяч гривень.