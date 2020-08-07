396 медучреждений заключили контракты с Национальной службой здоровья Украины на оказание медицинской помощи при родах. 70 из них – специализированные родильные дома и перинатальные центры.

Почти 61 000 пациенток получили помощь при родах в этих медучреждениях в апреле-июне. А НСЗУ выплатила этим заведениям 500 млн грн за оказание помощи пациенткам. Об этом сообщили в НСЗУ.

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Что входит в бесплатный пакет услуг при родах:

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (в том числе лабораторно-инструментальные обследования, консультации врачей других специальностей в случае необходимости);

медицинскую помощь при физиологических родах, оказываемую очередной акушерской бригадой;

медицинскую помощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральную анестезию

стабилизацию состояния ребенка после рождения;

вакцинацию новорожденного согласно Календарю профилактических прививок;

лекарственные средства с Нацпересня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

питание во время пребывания в стационаре.

Больше об услугах С 1 апреля роды в Украине будут бесплатными

Как получить бесплатную медицинскую помощь при родах

Чтобы получить помощь при родах, пациентке нужно приехать в выбранный акушерский стационар, или вызвать" скорую", которая ее туда доставит.

Роды с дежурной акушерской бригадой являются безвозмездными. Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, за данную услугу учреждением может устанавливаться дополнительная официальная оплата согласно тарифам, определенным в заведении.

Планы на 2021 год

Медицинская помощь при родах останется приоритетным направлением в Программе медицинских гарантий на 2021 год.

В следующем году НСЗУ предлагает увеличить тариф на оказание такой помощи в 3 раза – до 24 тысяч гривен.