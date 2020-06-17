МОЗ скасувало заборону на партнерські пологи на час карантину. Таким чином, держава більше не вбачає необхідності в надмірних обмеженнях в медзакладах та не обмежує право жінки на підтримку партнера під час пологів.

Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ №698, який встановлював обмеження у закладах охорони здоров'я на час карантину, зокрема, на партнерські пологи. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook.

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За його словами, минулого місяця депутати звернулися до МОЗ із проханням припинити обмеження прав жінок на партнерську підтримку під час пологів, з дотриманням карантинних обмежень.

Відтак, у МОЗ розглянули звернення та скасували заборону.

Держава більше не вбачає необхідності в надмірних обмеженнях в медзакладах і немає підстав обмежувати права жінок, які мають право отримувати підтримку свого партнера у один із найважливіших моментів свого життя,

– додав депутат.

Важливо: У місцевої влади відповідно до законодавства зберігаються повноваження щодо управління медзакладами на своїх територіях.

На проблемі із місцевою владою також наголосила Євгенія Кубах, співзасновниця ГО "Природні права Україна".

"Заборона йде від місцевих управлінь і департаментів охорони здоров'я, і керівництво пологових виконує саме їхні настанови. Поки ці рішення не будуть скасовані, проблема буде лишатись", – зазначила правозахисниця.