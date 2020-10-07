Дослідження показало, що хронічні захворювання, навіть у пацієнтів без проблем з психічним здоров'ям, істотно підвищує ризик суїциду.

У дослідження були включені 2674 людини, які наклали на себе руки в період з 2000 по 2013 рік, а також 267 400 осіб з контрольної групи, пише medicalxpress.

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Які хвороби підвищують ризик самогубства

Дослідники з'ясували, що 17 з 19 досліджуваних захворювань були пов'язані з підвищеним ризиком самогубства.

До них відносяться: астма, біль в спині, черепно-мозкова травма, рак, застійна серцева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень, діабет, епілепсія, ВІЛ / СНІД, серцеві захворювання, гіпертонія, мігрень, хвороба Паркінсона, психогенний біль, ниркова недостатність, порушення сну та інсульт.

Вчені виявили, що розлади сну і ВІЛ або СНІД майже у 2 рази підвищують ймовірність суїциду, в той час, як черепно-мозкова травма збільшує ризик самогубства в 9 разів.

Не дивлячись на те, що ризик самогубства існує у більшості хронічних хворих, зусилля щодо профілактики суїцидів особливо важливі для пацієнтів з травмою головного мозку, оскільки їхні шанси на самогубство вище майже в дев'ять разів,

– зазначили автори дослідження

Кількість самогубств в різних країнах світу

Статистика щодо самогубств в США досить сумна: суїцид залишається основним фактором смертності, так помирає близько 450 000 осіб на рік, 12,9 на кожні 100 000 осіб. В Україні цей показник ще вищий – 21,2

А найвищий рівень самогубств у світі – в Гаяні (44,2 випадку на 100 тисяч). Найнижчий – у Саудівській Аравії – 0,4 випадку.