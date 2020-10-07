Исследование показало, что хронические заболевания, даже у пациентов без проблем с психическим здоровьем, существенно повышает риск суицида.

В исследование были включены 2674 человека, которые покончили с собой в период с 2000 по 2013 год, а также 267 400 человек из контрольной группы, пишет medicalxpress.

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Какие болезни повышают риск самоубийства

Исследователи выяснили, что 17 из 19 исследуемых заболеваний были связаны с повышенным риском самоубийства.

К ним относятся: астма, боль в спине, черепно-мозговая травма, рак, застойная сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет, эпилепсия, ВИЧ/СПИД, сердечные заболевания, гипертония, мигрень, болезнь Паркинсона, психогенная боль, почечная недостаточность, нарушение сна и инсульт.

Ученые обнаружили, что расстройства сна и ВИЧ или СПИД почти в 2 раза повышают вероятность суицида, в то время, как черепно-мозговая травма увеличивает риск самоубийства в 9 раз.

Несмотря на то, что риск самоубийства существует в большинстве хронических больных, усилия по профилактике суицидов особенно важны для пациентов с травмой головного мозга, поскольку их шансы на самоубийство выше почти в девять раз,

– отметили авторы исследования

Количество самоубийств в разных странах мира

Статистика по самоубийствам в США достаточно печальна: суицид остается основным фактором смертности, так умирает около 450 тысяч человек в год, 12,9 на каждые 100 тысяч человек. В Украине этот показатель еще выше – 21,2

А самый высокий уровень самоубийств в мире – в Гайане (44,2 случая на 100 тысяч). Самый низкий – в Саудовской Аравии – 0,4 случая.