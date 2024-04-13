У складі засобів для догляду за шкірою можуть бути різні діючі речовини. Ми розглянемо найпоширеніші з них.

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Найпопулярніші компоненти в засобах для догляду за шкірою

Гліколева кислота. Вона відлущує шкіру і стимулює вироблення колагену та допомагає візуально розгладити дрібні зморшки, зберегти шкіру еластичною, пружною та гладенькою. Також гліколева кислота допомагає у боротьбі із чорними цятками.

Пантенол. Вітамін В5 або пантенол відомий своїми зволожувальними, заспокійливими та відновлювальними властивостями. Крім цього, вітамін В5 має протизапальну дію, сприяє оновленню епідермісу та зміцнює захисний бар'єр шкіри.

У складі косметичних засобів вітамін В5 часто використовується для покращення процесу відновлення шкіри, усунення відчуттів сухості та зневоднення.

Саліцилова кислота. Видаляє змертвілі клітини шкіри, вирівнює колір та текстуру. Також саліцилова кислота допомагає позбутися вугрової висипки.

Неоценамід. також відомий як вітамін В3 або нікотинова кислота. Неоценамід часто стає компонентом засобів, призначених для чутливої шкіри завдяки тому, що він не тільки підвищує зволоженість, але й інтенсивно заспокоює шкіру і знижує відчуття дискомфорту.

Неоцинамід входить до складу антивікових засобів. Він зменшує глибину зморшок і візуально робить шкіру гладшою. Ще одна властивість неоцинаміду – це боротьба з гіперпігментацією.

Ретинол. Це форма вітаміну А, покращує тон, текстуру та рельєф шкіри, стимулює вироблення колагену та запобігає передчасній появі зморшок. Ретинол у формі сироватки також використовують для догляду за жирною та комбінованою шкірою, схильною до акне.

Він нормалізує роботу сальних залоз, звужує розширені пори, запобігає їхній закоркованості та появі вугрових висипів.

Гіалуронова кислота. Зволожує шкіру і візуально розгладжує зморшки. У складі кремів та лосьйонів кислота може бути в різних варіантах – високо-або низькомолекулярною. Залежно від кількості, її дія буде швидшою або накопичувальною.

Диметикон. Диметикон та його похідні створюють на поверхні шкіри захисний бар'єр. Також допомагають засобу розподілитись на поверхні шкіри. Нвносьте крем із диметиконом у зимовий час, він допомагає шкірі залишатися зволоженою та тактильно ніжнішою.

Гліцерин. Компонент зустрічається не тільки в кремах, а й у бальзамах для губ. Він зволожує і допомагає відновити суху і потріскану шкіру.

Л-аскорбінова кислота або вітамін С. L-аскорбінова кислота на поверхні шкіри працює як активний антиоксидант. Вона запобігає старінню, вирівнює колір і надає шкірі природного блиску.