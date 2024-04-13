В составе средств для ухода за кожей могут быть разные действующие вещества. Мы рассмотрим самые распространенные из них.

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Самые популярные компоненты в средствах для ухода за кожей

Гликолевая кислота. Она отшелушивает кожу и стимулирует выработку коллагена и помогает визуально разгладить мелкие морщины, сохранить кожу эластичной, упругой и гладкой. Также гликолевая кислота помогает в борьбе с черными точками.

Пантенол. Витамин В5 или пантенол известен своими увлажняющими, успокаивающими и восстанавливающими свойствами. Кроме этого, витамин В5 обладает противовоспалительным действием, способствует обновлению эпидермиса и укрепляет защитный барьер кожи.

В составе косметических средств витамин В5 часто используется для улучшения процесса восстановления кожи, устранения ощущений сухости и обезвоживания.

Салициловая кислота. Удаляет омертвевшие клетки кожи, выравнивает цвет и текстуру. Также салициловая кислота помогает избавиться от угревой сыпи.

Неоценамид. также известен как витамин В3 или никотиновая кислота. Неоценамид часто становится компонентом средств, предназначенных для чувствительной кожи благодаря тому, что он не только повышает увлажненность, но и интенсивно успокаивает кожу и снижает ощущение дискомфорта.

Неоцинамид входит в состав антивозрастных средств. Он уменьшает глубину морщин и визуально делает кожу более гладкой. Еще одно свойство неоцинамида – это борьба с гиперпигментацией.

Ретинол. Это форма витамина А, улучшает тон, текстуру и рельеф кожи, стимулирует выработку коллагена и предотвращает преждевременное появление морщин. Ретинол в форме сыворотки также используют для ухода за жирной и комбинированной кожей, склонной к акне.

Он нормализует работу сальных желез, сужает расширенные поры, предотвращает их закупорку и появление угревой сыпи.

Гиалуроновая кислота. Увлажняет кожу и визуально разглаживает морщины. В составе кремов и лосьонов кислота может быть в разных вариантах – высоко- или низкомолекулярной. В зависимости от количества, ее действие будет более быстрым или накопительным.

Диметикон. Диметикон и его производные создают на поверхности кожи защитный барьер. Также помогают средству распределиться на поверхности кожи. Используйте крем с диметиконом в зимнее время, он помогает коже оставаться увлажненной и тактильно нежной.

Глицерин. Компонент встречается не только в кремах, но и в бальзамах для губ. Он увлажняет и помогает восстановить сухую и потрескавшуюся кожу.

Л-аскорбиновая кислота или витамин С. L-аскорбиновая кислота на поверхности кожи работает как активный антиоксидант. Она предотвращает старение, выравнивает цвет и придает коже естественный блеск.