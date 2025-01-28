Група європейських дослідників проаналізувала дані з 14 попередніх наукових робіт, у яких вивчався вплив різних препаратів на ризик розвитку деменції – стійкого погіршення когнітивних функцій, що нерідко призводить до смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alzheimer's Association.

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Загалом дослідження охопило 130 мільйонів людей, з яких близько мільйона страждали від деменції. Попри те, що не всі дослідження оцінювали ступінь ризику, пов’язаного з приймання різних медикаментів, виявилося, що певні препарати демонстрували однаковий вплив на ймовірність виникнення деменції у всіх дослідженнях.

Які ліки підвищують ризик деменції

Що стосується статинів і засобів для лікування гіпертонії, результати виявилися неоднозначними. Деякі ліки з цих груп можуть дещо підвищувати ризик деменції, тоді як інші, навпаки, його знижували.

Антипсихотичні засоби, які використовуються для придушення галюцинацій і марення, а також бензодіазепіни, що часто застосовуються для боротьби з безсонням і тривожними розладами, при частому використанні показали зв’язок із підвищеним ризиком розвитку деменції.

Антидепресанти також викликають певні питання: їхнє тривале застосування у ряді досліджень асоціювалося з підвищенням ризику деменції, тоді як короткострокове використання такого зв’язку не виявляло, що робить ці дані суперечливими.

Серед препаратів для лікування діабету піоглітазон (засіб для контролю рівня цукру в крові) був пов’язаний із підвищенням ризику деменції, але це не стосувалось більшості інших засобів для лікування діабету другого типу.

Які препарати зменшують ризик деменції

Більш однозначні результати були отримані для антибіотиків, протизапальних та деяких противірусних препаратів, таких як валацикловір, що застосовується проти вірусу герпесу. Ці медикаменти суттєво знижували ймовірність розвитку деменції. Це може бути пов’язано з тим, що хворобу Альцгеймера, яка є основною причиною деменції, пов’язують з інфекціями мозку, викликаними вірусами або бактеріями.

Крім того, зниження ризику деменції було зафіксовано у вакцинованих людей: чим більше щеплень отримувала людина, тим меншою була ймовірність розвитку цього захворювання, іноді зниження досягало десятків відсотків.

З огляду на зростання частоти вікової деменції та зниження віку її можливого початку, питання захисту від таких хвороб стає дедалі актуальнішим.