Группа европейских исследователей проанализировала данные из 14 предыдущих научных работ, в которых изучалось влияние различных препаратов на риск развития деменции – стойкого ухудшения когнитивных функций, что нередко приводит к смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Alzheimer's Association.

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В целом исследование охватило 130 миллионов человек, из которых около миллиона страдали от деменции. Несмотря на то, что не все исследования оценивали степень риска, связанного с приемом различных медикаментов, оказалось, что определенные препараты демонстрировали одинаковое влияние на вероятность возникновения деменции во всех исследованиях.

Какие лекарства повышают риск деменции

Что касается статинов и средств для лечения гипертонии, результаты оказались неоднозначными. Некоторые лекарства из этих групп могут несколько повышать риск деменции, тогда как другие, наоборот, его снижали.

Антипсихотические средства, которые используются для подавления галлюцинаций и бреда, а также бензодиазепины, часто применяемые для борьбы с бессонницей и тревожными расстройствами, при частом использовании показали связь с повышенным риском развития деменции.

Антидепрессанты также вызывают определенные вопросы: их длительное применение в ряде исследований ассоциировалось с повышением риска деменции, тогда как краткосрочное использование такой связи не выявляло, что делает эти данные противоречивыми.

Среди препаратов для лечения диабета пиоглитазон (средство для контроля уровня сахара в крови) был связан с повышением риска деменции, но это не касалось большинства других средств для лечения диабета второго типа.

Какие препараты уменьшают риск деменции

Более однозначные результаты были получены для антибиотиков, противовоспалительных и некоторых противовирусных препаратов, таких как валацикловир, применяемый против вируса герпеса. Эти медикаменты существенно снижали вероятность развития деменции. Это может быть связано с тем, что болезнь Альцгеймера, которая является основной причиной деменции, связывают с инфекциями мозга, вызванными вирусами или бактериями.

Кроме того, снижение риска деменции было зафиксировано у вакцинированных людейчем больше прививок получал человек, тем меньше была вероятность развития этого заболевания, иногда снижение достигало десятков процентов.

Учитывая рост частоты возрастной деменции и снижение возраста ее возможного начала, вопрос защиты от таких болезней становится все более актуальным.