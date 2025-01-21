Ученые из больницы Бригема и Гарвардской школы общественного здравоохранения наблюдали за более чем 133 000 медицинскими работниками в течение 43 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на StudyFinds.

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Это позволило установить, что люди, которые употребляли всего четверть порции обработанного мяса в день, имели на 13% более высокий риск развития деменции по сравнению с теми, кто практически не потреблял такого мяса (порция обработанного красного мяса составляет около 85 граммов).

Как проходило исследование

Большинство предыдущих работ, изучавших связь между потреблением красного мяса и здоровьем мозга, были небольшими или краткосрочными, что делает это масштабное исследование особенно важным.

Обработанное красное мясо включало такие продукты, как бекон, хот-доги, сосиски и салями, тогда как необработанное красное мясо состояло из говядины, свинины, баранины и фарша. Оба типа мяса ранее связывали с такими заболеваниями, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые болезни, но обработанное мясо несет в себе дополнительные риски из-за высокого содержания натрия, нитритов и других потенциально вредных соединений.

Эти компоненты могут вызвать воспаление, окислительный стресс и проблемы с сосудами, что может негативно повлиять на когнитивные функции.

Обработанное мясо повышает риск деменции

Участники исследования были разделены на три группы по потреблению мясных полуфабрикатов: те, кто ел менее 0,10 порции в день (низкое потребление), от 0,10 до 0,24 порции в день (умеренное потребление) и 0,25 или более порций в день (высокое потребление).

Кроме отслеживания деменции, исследователи также оценивали когнитивные способности участников с помощью телефонных опросов и анкет. У тех, кто регулярно употреблял обработанное красное мясо, наблюдались признаки ускоренного старения мозга: на каждую дополнительную порцию в день приходилось примерно 1,6 года ускоренного старения. Это означает, что функции их мозга снижались так, будто они были старше своего реального возраста на полтора года.

Интересно, что результаты исследования показали, что замена обработанного красного мяса на более полезные источники белка может улучшить состояние мозга. Замена бекона или хот-догов на орехи и бобовые снижает риск развития деменции на 19%. При замене обработанного мяса рыбой риск снижается еще больше - на 28%.